高雄工人為動線問題起口角遭刺死 兇嫌晚間收押

中央社／ 高雄17日電

高雄鼓山建案工地黃姓工人昨天和另家包商藍姓工頭因清潔動線問題起口角，遭藍男下屬陳姓工人持刀刺胸致死，陳男當晚落網。今天檢方複訊陳男，晚間以有逃亡之虞聲押獲准。

高雄鼓山區明誠四路一處建案工地23樓昨天下午1時多發生兇殺案，員警到場時發現48歲黃姓傷者已由工地人員自行送醫，但經急救仍宣告不治。

檢警調查，涉案陳男和黃男分屬建商底下不同包商，兩人素有嫌隙。黃男中午因工作場域清潔動線問題和藍姓工頭起口角，結果藍男下屬陳男氣不過，直接持摺疊刀朝黃男刺2刀後逃逸

警方組專案小組追查28歲涉案陳男，昨天晚間6時許在鳳山區一間網咖查緝到案，並現場起獲作案用折疊刀，陳男落網後坦承犯行。

警方對陳嫌展開偵訊，隨後依殺人罪嫌移送檢方複訊，檢察官以重罪有逃亡之虞聲押，高雄地方法院今天晚間召開羈押庭，裁定收押。

殺人 檢察官

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