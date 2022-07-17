宜蘭縣警局暑假反毒宣導熱鬧登場 邀蔡佳麟當反毒大使
暑假期間，宜蘭縣警察局為預防少年偏差行為及被害事件發生，今天下午在丟丟噹廣場舉辦「樂舞青春、無毒蘭陽」反毒及犯罪預防宣導，邀請知名歌手蔡佳麟擔任反毒大使，與縣長林姿妙高聲齊喊「拒絕毒品、青春無毒」。
縣警局少年警察隊表示，暑假期間為預防少年偏差行為及被害事件發生，7月1日起開始辦理暑期「青春專案」，透過一系列大小場次的宣導活動，加強青少年對於毒品的認知。
今天下午在宜蘭火車站前廣場舉辦的活動，除了邀請縣籍台語歌手蔡佳麟擔任反毒大使，並協調宜蘭縣學生校外生活輔導會、觀護協會、毒品危害防制中心、退警協會、宜蘭國際同濟會、宜蘭慈暉獅子會、宜蘭住商不動產及蘭陽21世紀不動產-宏鎰集團等機關團體參與。
現場活動包括有獎徵答互動及學生熱舞、跆拳道表演，各式宣導攤位防制青少年誤入歧途，阻斷青少年碰觸毒品、色情、詐欺、賭博等危害，還安排小朋友騎乘迷你版機車，逗趣可愛，民眾也踴躍與警車重機合照，霹靂小組全身勁穿宣導防毒，帥氣十足。
縣長林姿妙呼籲年輕人從事正當休閒活動，不要去涉足色情場所，不要賭博不要吸毒，過一個平安快樂的暑假，她隨後也到各攤位了解宣導內容，包括「潛伏指紋增顯暗箱」等指紋辨識及防偽標誌，感謝警察人員站在打擊犯罪第一線的辛苦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言