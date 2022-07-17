宜蘭縣警局暑假反毒宣導熱鬧登場 邀蔡佳麟當反毒大使

暑假期間，宜蘭縣警察局為預防少年偏差行為及被害事件發生，今天下午在丟丟噹廣場舉辦「樂舞青春、無毒蘭陽」反毒及犯罪預防宣導，邀請知名歌手蔡佳麟擔任反毒大使，與縣長林姿妙高聲齊喊「拒絕毒品、青春無毒」。

縣警局少年警察隊表示，暑假期間為預防少年偏差行為及被害事件發生，7月1日起開始辦理暑期「青春專案」，透過一系列大小場次的宣導活動，加強青少年對於毒品的認知。

今天下午在宜蘭火車站前廣場舉辦的活動，除了邀請縣籍台語歌手蔡佳麟擔任反毒大使，並協調宜蘭縣學生校外生活輔導會、觀護協會、毒品危害防制中心、退警協會、宜蘭國際同濟會、宜蘭慈暉獅子會、宜蘭住商不動產及蘭陽21世紀不動產-宏鎰集團等機關團體參與。

現場活動包括有獎徵答互動及學生熱舞、跆拳道表演，各式宣導攤位防制青少年誤入歧途，阻斷青少年碰觸毒品、色情、詐欺、賭博等危害，還安排小朋友騎乘迷你版機車，逗趣可愛，民眾也踴躍與警車重機合照，霹靂小組全身勁穿宣導防毒，帥氣十足。