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高雄男要逼出「無形的東西」 差點燒了整棟透天厝
高雄呂姓男子疑吸毒後產生幻聽，為了逼出耳邊「無形的東西」出來對話，在租屋處放火燒棉被，想讓幻覺中的聲音現形，結果自己被濃煙燻到逃離房間，所幸警消獲報後迅速撲滅火勢，未造成延燒，高雄地方法院依放火罪，判呂男1年4月徒刑。
判決指出，呂男20歲起就開始服用安非他命，產生幻聽、幻覺等妄想症狀。去年10月28日上午11時許，呂疑似出現幻聽，在三民區一棟3層樓透天租屋處的房間內，用打火機點燃床上棉被，原以為可以跟幻聽裡的「無形物」對話，結果自己反被煙燻到逃出房間。
呂男的黃姓鄰居發現窗戶冒出濃煙，報警後警消迅速到場，火勢在消防人員到場後就被撲滅，所幸火勢造成呂的房間床鋪、牆面被燻黑，未延燒到其他房間。
檢方調查時，呂男坦承點火燒棉被，但當時是有「無形的聲音」在戲弄他，已經1周沒睡好，他受不了，才會想用黑煙燻出無形的東西，讓他現形好跟他對話，從頭到尾都沒有火焰產生。
呂的辯護律師也稱，呂是受幻聽、幻覺影響，才會點火燒棉被，但屋內無易燃或助燃物品，也沒有其他東西被燒毀，可見呂只是想燒棉被，並沒有燒掉房子。
雄院法官根據現場跡證，認為呂男房內除了燒成灰的棉被外，周邊還有木質櫥櫃、書桌等易燃物，且住處緊鄰其他建築，雖呂辯稱只有燒棉被，但火勢延燒速度、範圍都沒辦法預測，可能導致火苗沿床鋪延燒，導致火勢蔓延到整個住宅，認定呂有放火燒燬現供人使用住宅的不確定故意。
法官審酌該棟3層樓透天，住宅結構未因火警喪失效用，未達「燒燬」程度，另考量呂在員警到場後，就向警方承認放火，符合自首要件，加上他自承有幻聽、幻覺，推估為長期服用安非他命引發的精神病症，因此判刑1年4月，執行完畢後，入相當處所施以監護3年。
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