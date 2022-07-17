高雄男要逼出「無形的東西」 差點燒了整棟透天厝

高雄呂姓男子疑吸毒後產生幻聽，為了逼出耳邊「無形的東西」出來對話，在租屋處放火燒棉被，想讓幻覺中的聲音現形，結果自己被濃煙燻到逃離房間，所幸警消獲報後迅速撲滅火勢，未造成延燒，高雄地方法院依放火罪，判呂男1年4月徒刑。

判決指出，呂男20歲起就開始服用安非他命，產生幻聽、幻覺等妄想症狀。去年10月28日上午11時許，呂疑似出現幻聽，在三民區一棟3層樓透天租屋處的房間內，用打火機點燃床上棉被，原以為可以跟幻聽裡的「無形物」對話，結果自己反被煙燻到逃出房間。

呂男的黃姓鄰居發現窗戶冒出濃煙，報警後警消迅速到場，火勢在消防人員到場後就被撲滅，所幸火勢造成呂的房間床鋪、牆面被燻黑，未延燒到其他房間。

檢方調查時，呂男坦承點火燒棉被，但當時是有「無形的聲音」在戲弄他，已經1周沒睡好，他受不了，才會想用黑煙燻出無形的東西，讓他現形好跟他對話，從頭到尾都沒有火焰產生。

呂的辯護律師也稱，呂是受幻聽、幻覺影響，才會點火燒棉被，但屋內無易燃或助燃物品，也沒有其他東西被燒毀，可見呂只是想燒棉被，並沒有燒掉房子。

雄院法官根據現場跡證，認為呂男房內除了燒成灰的棉被外，周邊還有木質櫥櫃、書桌等易燃物，且住處緊鄰其他建築，雖呂辯稱只有燒棉被，但火勢延燒速度、範圍都沒辦法預測，可能導致火苗沿床鋪延燒，導致火勢蔓延到整個住宅，認定呂有放火燒燬現供人使用住宅的不確定故意。