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汐止警抓偷車賊 意外查獲1公斤安毒、武士刀與空氣槍
新北市汐止區張姓男子日前跑去附近社區的地下停車場偷竊他人車內財物，被害者報案後警方鎖定他身分，趁他早上出門開車時，持拘票逮捕他。警方在他車上查獲毒品海洛英、安非他命、空氣槍等，其中安非他命39包總重逾一公斤，詢後被依竊盜、毒品等罪嫌送辦，檢方聲押獲准。
警方調查，張男（44歲）有毒品、竊盜等前科，今年4月至6月疑因吸毒後手癢，跑去家附近、汐止區仁愛路某社區的地下停車場，挑車門沒上鎖的汽車偷竊，搜刮車內財物，共3人受害報警。
汐止分局汐止派出所獲報，調閱監視器畫面發現是同一名犯嫌所為，鎖定張男涉有重嫌，蒐證後持拘票、搜索票埋伏逮人。警方13日早上6點多，發現他開車出門，趁他上車前動員逮捕。
警方搜索他轎車，發現車內有大量毒品、空氣槍，查獲海洛英5包（4.34公克）、安非他命39包（1100.53公克）、安非他命玻璃球吸食器1組、空氣槍1把、改造子彈60顆等罪證。
警方再帶他至屋內搜索，發現一名許姓男子（32歲）與安非他命殘渣袋2包、吸食器1組、卡西酮咖啡包殘渣袋1包、武士刀2支。張男警詢時辯稱「那些不是毒品，是有安非他命成分的藥」，惟毒品反應呈陽性；警方懷疑他是藥頭對外販毒，他矢口否認，詢後被依竊盜、毒品、槍砲等罪嫌送辦。檢方訊後將許男請回，張男聲押，法院裁押，向上朔源毒品來源與流向。
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