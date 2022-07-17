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板模工遭清潔工刺死 單親父照顧父母還留1國中子

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓板模工昨天因清潔問題，在鼓山區一處建築工地和藍姓工頭起口角，陳姓清潔工替藍男出頭，卻持摺疊刀刺死黃男。陳男逃逸5小時後落網，檢警今上午9時許在市立殯儀館相驗，黃男胞妹到場，單親的黃男還有一名就讀國中的兒子、父母親需要扶養，家屬面對噩耗低調，僅說「剩下交給司法去調查」。

昨天下午1時許，黃男、藍男先在工地23樓爭吵，兩人爆發口角後，藍男雇用的陳姓清潔工（28歲）見狀，出面替藍打抱不平，卻持折疊刀刺向黃男右胸和右臂，黃男倒地後，送醫急救約3小時不治。

陳男案發後騎電動車逃逸，警方組成專案小組，5個小時後在鳳山區經武路一處網咖找到藏匿的陳男，全案警詢後朝殺人罪移送偵辦。

今上午9時許，黃男胞妹現身市立殯儀館相驗。據了解，48歲黃男離婚，有1名就讀國中的兒子同住，靠板模工作負責孩子、父母親的照顧，如今家裡失去經濟重擔，家屬低調不願多談，僅說工作時間遇刺身亡，只能交給司法去調查釐清，至於孩子、雙親的養護重任，就由在世的擔起責任。

陳姓清潔工刺死黃姓板模工，逃亡5小時被警方逮捕歸案。本報資料照片，記者石秀華／攝影
陳姓清潔工刺死黃姓板模工，逃亡5小時被警方逮捕歸案。本報資料照片，記者石秀華／攝影
黃男今天相驗，胞妹到場指認，對於胞兄遭刺身亡不願多談。記者張議晨/攝影
黃男今天相驗，胞妹到場指認，對於胞兄遭刺身亡不願多談。記者張議晨/攝影

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