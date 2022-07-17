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影／台南市廟會大亂鬥 開槍男子到案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區西羅殿前昨天下午發生兩派進香團打架鬥毆，並有人開槍滋事，新北市40歲沈姓男子涉嫌從26歲高姓男子背包中取出模擬槍，對空開了約7、8槍後，2人乘隙逃逸，沈及高看媒體報導後自知難逃法網，昨晚9點多向警方投案，警方留置調查中。

沈到案後供稱，當時看到彰化一方進香團對他們新北的進香團出手，一時氣憤，對空開了槍，想要嚇退對方，事後很後悔。

這起槍擊案發生於昨天下午1點50分，警方接獲民眾報案稱，台南市中西區西羅殿前發生廟會糾紛鬥毆案，現場並有人對空開槍。案經台南市警二分局迅速啟動快打部隊約30人 到場，當場嚴正執法並將在場兩方信眾64人帶回調查。

台南市警局、市警二分局立即成立專案小組，逐一調閱影像、鑑識採證及交叉詢問迅速釐清案情，經查為新北及彰化等兩方信眾至西羅殿參香，於進出廟方時因停車細節發生口角。

來自新北沈姓男子自另一高姓男子背背包內取出模擬槍對空鳴槍數發，另同行樓姓男子（30歲）也經調查有當場持刀揮舞，造成市警二分局警員陳泓均制止時手部遭割傷，經送醫縫合後，預計4周可康復。

開槍的沈姓男子昨晚9點40分到案後，交出模擬槍1枝、子彈3發，背著槍枝的高姓男子也到案，警方仍在查明槍枝來源，模擬槍將送刑事警察局鑑定是否殺傷力；持刀傷警樓姓男子遭警方查捕到案，並就現場參與聚眾鬥毆10名犯嫌漏夜完成調查。

警詢後，全案將依聚眾鬥毆妨害秩序、恐嚇公眾、妨礙公務、毀損等罪嫌，報請台南地檢察署指揮偵辦並建請檢察官聲請羈押沈等13人。

警員陳泓均執勤中，大拇指肌腱斷裂及徐承佑制止鬥毆行為遭辣椒水飛散濺入眼睛，市警察局副局長張樹德分別到醫院、警分局慰問。

台南市中西區廟廟大亂鬥，沈姓男子（穿綠上衣者）涉開槍，警方將沈等13人逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區廟廟大亂鬥，沈姓男子（穿綠上衣者）涉開槍，警方將沈等13人逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南警員陳泓均執勤中，大拇指肌腱斷裂，市警察局副局長張樹德到醫院慰問。記者黃宣翰／翻攝
台南警員陳泓均執勤中，大拇指肌腱斷裂，市警察局副局長張樹德到醫院慰問。記者黃宣翰／翻攝
沈姓男子涉持模擬槍對空開槍，昨晚到案交出作案槍枝。記者黃宣翰／翻攝
沈姓男子涉持模擬槍對空開槍，昨晚到案交出作案槍枝。記者黃宣翰／翻攝

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