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影／新北毒蟲開槍砍人 偵查隊長飛撲拽下機車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名40歲李姓男子日前至蘆洲訪友，認為對方看不起他，稍後撂人攜械折返圍毆砍傷友人，還在屋內開槍，蘆洲警分局獲報展開圍捕，8小時內在三重發現嫌犯行蹤，偵查隊長看見李男騎車從眼前企圖逃離，飛撲將他直接拽下機車。

據了解，嫌犯和被害人互相熟識，是一起吸毒的毒友。李男上個月15日下午，到蘆洲區民生街拜訪55歲林姓男子，卻聽見林男在屋內怒罵姪子：「為何不先確認訪客身分就開門！」因此懷恨在心，認為林男看不起他。

當天傍晚6時許，李男帶著40歲張姓、36歲陳姓男子，分持改造手槍、辣椒水和小刀折返，趁林男開門衝進屋內，揮刀動手把他痛打一頓，還對牆壁開槍洩憤，3人隨後倉促逃逸。林男自行就醫，頭部擦傷、左手臂及右肩膀各有1處刀傷，晚間10時許返家報案。

警方獲報展開調查，發現嫌犯分乘機車逃逸，隔天清晨6時許至張、陳二嫌位於三重區文化北路83巷租屋處埋伏，當時2人不在家，倒是李姓主嫌到訪發現樓梯間很多人，隨即騎機車趁隙想逃。

蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤另率1組警力在巷口埋伏，看見李男騎車從眼前經過，立刻飛身撲過去，硬將他拽下機車，上銬押回調查。張、陳二嫌自知難逃法網，稍後自行到案，並帶員警至三重區三張街尋回被扔棄的改造手槍和子彈4顆。

3名嫌犯分別依殺人未遂罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦，李姓主嫌是毒品通緝犯、另且拒絕報到接受毒品勒戒，直接解送新北地檢署，張、陳二嫌函送法辦。

蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤（右）見李姓主嫌騎車從眼前企圖逃離，飛撲硬將他拽下機車。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤（右）見李姓主嫌騎車從眼前企圖逃離，飛撲硬將他拽下機車。記者林昭彰／翻攝
警方查扣犯案手槍。記者林昭彰／翻攝
警方查扣犯案手槍。記者林昭彰／翻攝

毒品 通緝

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