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台南西羅殿前兩進香團爆發衝突 目擊者：可清楚聽到6聲槍響

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

來自台北及彰化兩進香團南下台南西羅殿參香，雙方回駕時因細故引發衝突，持棍棒互毆，在現場打成一團，期間有人疑持槍對空開了6、7槍，雖無人受傷，卻嚇壞現場大批民眾，台南市警二分局出動快打到場維持秩序，有名員警手掌遭刀畫傷，也有轎車遭毀損，警方陸續帶回64人釐清。

市警二分局指出，下午1時50分，接獲110報案，在西羅殿有廟會糾紛，經啟動快打警力30名到場制止及維持秩序。經查他縣市2間廟宇信眾到西羅殿參香，因故在廣場前發生衝突，警方到場迅速將現場雙方信眾64人全數帶回分局，並逐一調查釐清涉案情節，全案也將依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。

面對現場報稱有開槍情事，警方指出，現場搜尋未發現彈頭、彈殼，且無人報案，清查轄區醫院也未有人受槍傷通報，但警方正調閱影像比對、勘查採驗及交叉詢問釐清，深入調查，務求毋枉毋縱。另長樂派出所陳姓員警在制止群眾鬥毆時不慎被刀畫傷，經送醫縫合後已無大礙。

然而，現場目擊者指出，案發時不知為何兩派人馬打起來，看到有人持槍對空開了6、7槍，並傳出「碰碰碰…」聲響。他表示，當時一派人馬剛好要走了，另派人馬才剛要進入廟內，現場並未放鞭炮，所以可以清楚聽到「碰碰碰…」聲響，先連開了3槍，後來又開了3槍。

據調查，目前未沒人承認在現場開槍，警方以車追人，將相關車輛及人員逐一比對影像，釐清事發過程。

同時，西羅殿管理委員會聲明，今天下午約2點有台北的進香團體與彰化的進香團體來西羅殿進香，二造因回駕時發生衝突暴力事件，與西羅殿完全無關。

警方指出，2間廟宇信眾到西羅殿參香，因故在廣場前發生衝突，警方到場迅速將現場雙方信眾64人全數帶回分局，並逐一調查釐清涉案情節。記者邵心杰／翻攝
警方指出，2間廟宇信眾到西羅殿參香，因故在廣場前發生衝突，警方到場迅速將現場雙方信眾64人全數帶回分局，並逐一調查釐清涉案情節。記者邵心杰／翻攝
來自台北及彰化兩進香團南下台南西羅殿參香，雙方回駕時因細故引發衝突，持棍棒互毆，在現場打成一團，期間有人疑持槍對空開了6、7槍。記者邵心杰／翻攝
來自台北及彰化兩進香團南下台南西羅殿參香，雙方回駕時因細故引發衝突，持棍棒互毆，在現場打成一團，期間有人疑持槍對空開了6、7槍。記者邵心杰／翻攝

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