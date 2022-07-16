台南警推「暑期青春專案」擴大臨檢 加強掃蕩網路犯罪
台南警方昨天深夜到今天凌晨推出「暑期青春專案」擴大臨檢掃蕩勤務；永康分局共查獲失聯移工2人、公共危險3人及毀損債權、重傷害、妨害自由通緝3人、持有二級毒品1人；七月暑假至今查獲販毒3件4人、持有毒品11件11人、兒少性剝削3件3人、勸導少年5件、通緝犯22人、公共危險54人以及網路犯罪12件12人。
永康警分局偵查隊長陳勇志表示，為預防有心人士利用暑期從事不法，除臨檢掃蕩轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所，規畫各易肇事路段路檢攔查，全力杜絕青少年改裝車輛炸街、飆車及酒駕，維護用路人生命安全，今年更特別注意網路犯罪科技偵查。
他說，因疫情擴散與網路發達，警方掃蕩不良場所發現青少年比以往減少，趨向網路雲端領域，尤其犯罪手法從過去實體犯罪走向往網路犯案模式，各項犯罪如毒品販售、恐嚇、詐欺、色情都透過網路與通訊軟體去聯繫、分工；因此對網路犯罪偵查列為往後偵查與網路巡邏重點，以防止青少年遭網路被害與犯罪發生。
警方表示，除強力取締不法也致力舉辦有益青少年身心的繪畫比賽、犯罪預防網路講堂、直播開講等活動，更賣力從「實體與網路雙軌宣導」青春專案加強遏阻青少年接觸新興毒品、防止青少年淪為詐欺車手、避免網路參與賭博犯罪或涉足賭場、防止少年深夜留連不當營業場所及防制青少年性私密影像遭拍攝、散布，遏止街頭暴力、危險駕車事件發生。
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