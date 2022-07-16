桃園娃娃機兌幣機常遭竊 偷兒持辣椒水襲警仍遭逮

桃園近期娃娃機店的兌幣機時常遭竊，中壢警分局昨循線逮捕陳姓竊嫌時，黃姓共犯竟持辣椒水攻擊警方，3名員警忍痛將2人逮捕，順利偵破7起竊盜案及贓款9萬多元，並查扣砂輪機等犯案工具及毒品等贓證物，全案將依加重竊盜、毒品、妨害公務、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局專案小組調閱監視器擴大調查，昨上午10時許持桃園地檢署拘票前往新竹縣湖口鄉拘提陳嫌，並於湖口交流道時發現陳嫌（44歲）犯案汽車，一路尾隨至中壢區中園路二段上一處無人看管娃娃機店，發現陳嫌由副駕駛座下車，且手持砂輪機，欲再次犯案。

中壢派出所3名員警上前欲逮捕時，突然被車內把風的黃男（38歲）持辣椒水朝員警臉部及眼睛噴灑辣椒水，想協助陳嫌避免遭警方逮捕，員警忍痛將2嫌壓制。

當場查扣砂輪機等犯案工具及毒品等贓證物，將陳、黃2嫌帶返偵訊，共計偵破7件連續竊盜案，全案調查後，將依加重竊盜、毒品、妨害公務、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並依刑訴法第101-1條建請羈押。