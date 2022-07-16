快訊

本土+25,251、72死 今僅新北市破4千例

南投血案兇手「交惡同事」也列報復對象 警曝攻堅時「他子彈已裝好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／頒獎典禮和長官合照「偷比中指」 員警一理由抗辯仍被處分

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和派出所員警日前巡邏攔查機車，查獲李男涉嫌持有制式槍彈，市警局警政監事後至派出所頒獎表揚，合影相片公布在警分局臉書社團，被網友發現一名合照員警竟比中指，影響警察形象，遭申誡處分，中和警分局強調會再加強溝通教育。

新北市中和警分局中和派出所員警賴信成、黃柏安二員，今年7月8日巡邏行經中和區永和路巷內，發現一輛雙載機車形跡可疑上前攔查，在後座乘客李姓男子（39歲）隨身的硬殼夾鏈包內，涉嫌藏有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦，以兩萬元交保。

市警局警政監鄭恩然本月13日代表局長黃宗仁到中和派出所頒發破案咖啡表揚，並與所內員警一同合影，眾人合照事後上傳「中和警好讚」臉書社團，被網友發現所另一名黃姓員警右手竟有比出中指的不雅行為，引起眾人留言議論。

經警分局調查，黃員矢口否認於合影時做出比中指不雅動作，辯稱是拍攝角度問題，但經放大檢視相片，認該行為明顯不當，警分局認為黃員此舉影響警察形象，予以申誡一次，並強調再加強溝通教育。

新北市中和派出所員警賴信成、黃柏安日前攔查機車查獲李男涉嫌持有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警賴信成、黃柏安日前攔查機車查獲李男涉嫌持有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警賴信成、黃柏安日前攔查機車查獲李男涉嫌持有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警賴信成、黃柏安日前攔查機車查獲李男涉嫌持有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警賴信成、黃柏安日前攔查機車查獲李男涉嫌持有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警賴信成、黃柏安日前攔查機車查獲李男涉嫌持有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警日前攔查機車查獲李男涉嫌持有制式槍彈，市警局警政監事後派出所頒獎，合影相片公布在中和警分局臉書社團，被網友發現合照員警竟比中指，遭申誡處分。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警日前攔查機車查獲李男涉嫌持有制式槍彈，市警局警政監事後派出所頒獎，合影相片公布在中和警分局臉書社團，被網友發現合照員警竟比中指，遭申誡處分。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警日前攔查機車查獲李男涉嫌持有制式槍彈，市警局警政監事後派出所頒獎，合影相片公布在中和警分局臉書社團，被網友發現合照員警竟比中指，遭申誡處分。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警日前攔查機車查獲李男涉嫌持有制式槍彈，市警局警政監事後派出所頒獎，合影相片公布在中和警分局臉書社團，被網友發現合照員警竟比中指，遭申誡處分。記者王長鼎／翻攝

警察

延伸閱讀

周杰倫釋「還在流浪」MV 網蓋歪樓：防疫又人夫表率

水餃怎麼煮才好吃？網歪樓：加幾次水不重要有「這個」就OK

她姓施卻被問「西小姐？」 上千苦主出面歪樓：歷史還給老師了

情侶騎機車後輪磨出「生命線」 他捏冷汗眾人卻歪樓

相關新聞

影／頒獎典禮和長官合照「偷比中指」 員警一理由抗辯仍被處分

新北市中和派出所員警日前巡邏攔查機車，查獲李男涉嫌持有制式槍彈，市警局警政監事後至派出所頒獎表揚，合影相片公布在警分局臉...

船長私賣保管花蛤遭罰 打官司求免罰吃敗訴

高雄籍「明昇鴻」號漁船6年前載運花蛤返港，經海巡署查辦違反懲治走私條例，黃姓船長等人將檢方責付他們保管的8.5噸花蛤變賣...

男疑債務糾紛遭擄 蘇澳警肅毒意外攻堅救出

宜蘭縣警方在冬山鄉山區執行肅毒勤務時，攔查4輛可疑車輛，發現6名嫌犯持槍擄人，拒檢盤查遭強勢攻堅，最後在車上起獲槍彈、毒...

美女都是假的 北市刑大破投資詐欺機房逮10人

台北市刑警大隊日前接獲情資，民眾因網路交友遭詐騙集團以投資為由詐騙，北市刑大報請桃園地檢署指揮偵辦，日前破獲投資虛擬貨幣...

署名日本律師揚言槍殺蘇貞昌 行政院：不容任何暴力

刑事局獲報，一名署名「日本律師唐澤貴洋」的人寄送電子郵件，揚言槍殺行政院長蘇貞昌、日本首相岸田文雄，目前正進行調查中。行...

影／教唆未成年深夜開槍 新北警逮幕後藏鏡人

14歲羅姓槍手今年7月8日深夜先後朝新北市中和區茶行及永和區當鋪共連開6槍後，隨即攜金牛座改造90手槍至派出所投案，新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。