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影／頒獎典禮和長官合照「偷比中指」 員警一理由抗辯仍被處分
新北市中和派出所員警日前巡邏攔查機車，查獲李男涉嫌持有制式槍彈，市警局警政監事後至派出所頒獎表揚，合影相片公布在警分局臉書社團，被網友發現一名合照員警竟比中指，影響警察形象，遭申誡處分，中和警分局強調會再加強溝通教育。
新北市中和警分局中和派出所員警賴信成、黃柏安二員，今年7月8日巡邏行經中和區永和路巷內，發現一輛雙載機車形跡可疑上前攔查，在後座乘客李姓男子（39歲）隨身的硬殼夾鏈包內，涉嫌藏有奧地利製克拉克制式手槍一把，兩個彈匣及子彈8顆，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦，以兩萬元交保。
市警局警政監鄭恩然本月13日代表局長黃宗仁到中和派出所頒發破案咖啡表揚，並與所內員警一同合影，眾人合照事後上傳「中和警好讚」臉書社團，被網友發現所另一名黃姓員警右手竟有比出中指的不雅行為，引起眾人留言議論。
經警分局調查，黃員矢口否認於合影時做出比中指不雅動作，辯稱是拍攝角度問題，但經放大檢視相片，認該行為明顯不當，警分局認為黃員此舉影響警察形象，予以申誡一次，並強調再加強溝通教育。
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