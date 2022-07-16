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船長私賣保管花蛤遭罰 打官司求免罰吃敗訴

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄籍「明昇鴻」號漁船6年前載運花蛤返港，經海巡署查辦違反懲治走私條例，黃姓船長等人將檢方責付他們保管的8.5噸花蛤變賣，令法官無法勘驗重量獲判無罪，但財政部關務署高雄關依海關緝私條例，裁罰32萬餘元，船長不服，提行政訴訟，終吃敗訴。

判決指出，明昇鴻號漁船黃姓船長、葉姓輪機長，2016年11月自高雄港出海，直到隔年1月，載運8.5噸櫻桃寶石簾蛤、菲律賓簾蛤及花蛤回高雄，因船上冰箱損壞、漁具滿是灰塵、鍋具也沒使用痕跡，加上漁船出海又關閉航程紀錄器，海巡署及檢方認為這批花蛤來源有問題，查辦黃、葉走私。

可是，黃、葉在法院審理時，將受責付保管的這批花蛤變賣，法官無法勘驗漁獲重量是否違反管制物品規定，2018年判決黃、葉無罪確定，但依隱匿公務員職務上委託掌管之物品罪，對黃、葉各判刑3月和2月，可易科罰金。

雄檢並另函由財政部關務署，私運貨物無法提出合法交易文件，證明交易價格，依海關緝私條例及依緝私案件裁罰金額或倍數參考表，開罰32萬餘元。

黃姓船長不服被關務署裁罰，向高雄地方法院提行政訴訟，法官認為關稅署高雄關所列違章情形、裁罰金額或倍數，裁處私運貨物貨價0.75倍的罰鍰，是「認事用法，並無違誤」，判決黃敗訴。

黃姓船長私賣檢方責付保管的花蛤，沒合法交易文件遭高雄關罰32萬元，打官司求免罰吃敗訴。圖高雄地方法院。記者林保光／攝影
黃姓船長私賣檢方責付保管的花蛤，沒合法交易文件遭高雄關罰32萬元，打官司求免罰吃敗訴。圖高雄地方法院。記者林保光／攝影

海巡署 海關 走私

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