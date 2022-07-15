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男疑債務糾紛遭擄 蘇澳警肅毒意外攻堅救出

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣警方在冬山鄉山區執行肅毒勤務時，攔查4輛可疑車輛，發現6名嫌犯持槍擄人，拒檢盤查遭強勢攻堅，最後在車上起獲槍彈、毒品等。全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，張嫌等3人罪行重大、擁槍自重，法院裁定3人收押禁見。

警方接獲線報，冬山鄉山區有不法黑幫分子非法持有槍彈、毒品，蘇澳分局長楊迪光指示與宜蘭縣政府警察局刑警大隊共組專案小組偵辦，7月11日動員埋伏跟監。

過程中，警方突然看見4輛車到來，要求停車受檢遭拒，對方6人還想倒車逃逸。警方以優勢警力攻堅、盤查，發現車內有被害人遭強押，且以手銬、腳鐐等器具綑綁，身上多處遭凌虐、毆打，隨即將人救出。

據了解，嫌犯4男、2女，其中5人來自雙北、1位宜蘭人，疑是竹聯幫明仁會成員，有傷害、殺人未遂、強盜、毒品等多項前科，平時活動於宜蘭、雙北地區。2名廖姓被害男子都是宜蘭人，其中1人疑與人有債務糾紛；他們事發當天去三星找完朋友，準備要上車就被6名嫌犯強押，1人被脅迫當駕駛，另1人則遭限制行動於車內，隨後帶走前往冬山鄉山區，所幸遇到警方才倖免於難。

警方在主嫌張姓男子等人的車上，查獲改造長、短槍各1枝、空氣槍2枝、子彈47顆、槍枝改造工具1批、長短刀械5枝，以及1包毛重0.33公克的海洛因、吸毒器具等。全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

檢方訊後聲押張姓主嫌、李男、郭男，法院裁定收押禁見；江女10萬元交保，情侶檔林男、陳女則無保飭回。

警方在6名嫌犯的車上，查獲不少槍彈、毒品。記者林佳彣／翻攝
警方在6名嫌犯的車上，查獲不少槍彈、毒品。記者林佳彣／翻攝
宜蘭警方在冬山鄉山區執行肅毒勤務時，破獲一起擄人案件，以強勢攻堅逮捕6名嫌犯。記者林佳彣／翻攝
宜蘭警方在冬山鄉山區執行肅毒勤務時，破獲一起擄人案件，以強勢攻堅逮捕6名嫌犯。記者林佳彣／翻攝
警方依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將張姓主嫌等6人送辦。記者林佳彣／翻攝
警方依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將張姓主嫌等6人送辦。記者林佳彣／翻攝
警方在6名嫌犯的車上，查獲不少槍彈、毒品。記者林佳彣／翻攝
警方在6名嫌犯的車上，查獲不少槍彈、毒品。記者林佳彣／翻攝

宜蘭 毒品 警察 竹聯幫

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