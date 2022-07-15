黑幫擁槍毒還押人 宜蘭蘇澳警方逮6嫌
宜蘭警方今天表示，冬山鄉山區日前有黑幫分子非法持有槍彈及毒品，甚至還強押、凌虐、毆打2名被害人。警方獲報後，11日前往埋伏查緝，逮捕6名嫌犯送辦。
宜蘭縣政府警察局蘇澳分局表示，日前獲報在冬山鄉山區有黑幫分子非法持有槍彈及毒品，立即組專案小組偵辦。經跟監、蒐證後，11日下午持台灣宜蘭地方法院核發的搜索票，前往山區埋伏查緝。
警方指出，專案小組在查緝過程中，突見4輛自小客車急駛而至，立即喝令停車受檢，但這些車輛不但拒檢還企圖倒車逃逸。經警方優勢攻堅下，之後控制現場，並在車內發現2名男子疑因債務遭強押，並以手銬、腳鐐等限制行動，身上也有傷痕。員警當場逮捕涉案張姓犯嫌共6人。
警方表示，專案小組也起出張嫌等人擁有的改造長、短槍各1枝、空氣槍2枝、子彈47顆、毒品海洛因1包（毛重0.33公克）等證物。全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」、「毒品危害防制條例」及刑法妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦，經檢察官向法院聲請羈押後，裁定張嫌等3人收押禁見。
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