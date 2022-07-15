黑幫擁槍毒還押人 宜蘭蘇澳警方逮6嫌

中央社／ 宜蘭縣15日電

宜蘭警方今天表示，冬山鄉山區日前有黑幫分子非法持有槍彈及毒品，甚至還強押、凌虐、毆打2名被害人。警方獲報後，11日前往埋伏查緝，逮捕6名嫌犯送辦。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局表示，日前獲報在冬山鄉山區有黑幫分子非法持有槍彈及毒品，立即組專案小組偵辦。經跟監、蒐證後，11日下午持台灣宜蘭地方法院核發的搜索票，前往山區埋伏查緝。

警方指出，專案小組在查緝過程中，突見4輛自小客車急駛而至，立即喝令停車受檢，但這些車輛不但拒檢還企圖倒車逃逸。經警方優勢攻堅下，之後控制現場，並在車內發現2名男子疑因債務遭強押，並以手銬、腳鐐等限制行動，身上也有傷痕。員警當場逮捕涉案張姓犯嫌共6人。

警方表示，專案小組也起出張嫌等人擁有的改造長、短槍各1枝、空氣槍2枝、子彈47顆、毒品海洛因1包（毛重0.33公克）等證物。全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」、「毒品危害防制條例」及刑法妨害自由、傷害、毀損等罪嫌送辦，經檢察官向法院聲請羈押後，裁定張嫌等3人收押禁見。

毒品 宜蘭 警察

延伸閱讀

特力30間社區店達陣 宜蘭宜興店今開幕

宜蘭再傳地牛翻身！規模4.0 宜蘭2級、新北1級

蔡英文羅東同台江聰淵 拉抬聲勢盼「市長變縣長」

爾本購物廣場開幕 多家知名廠牌進駐打造宜蘭站前新商圈

相關新聞

男疑債務糾紛遭擄 蘇澳警肅毒意外攻堅救出

宜蘭縣警方在冬山鄉山區執行肅毒勤務時，攔查4輛可疑車輛，發現6名嫌犯持槍擄人，拒檢盤查遭強勢攻堅，最後在車上起獲槍彈、毒...

美女都是假的 北市刑大破投資詐欺機房逮10人

台北市刑警大隊日前接獲情資，民眾因網路交友遭詐騙集團以投資為由詐騙，北市刑大報請桃園地檢署指揮偵辦，日前破獲投資虛擬貨幣...

署名日本律師揚言槍殺蘇貞昌 行政院：不容任何暴力

刑事局獲報，一名署名「日本律師唐澤貴洋」的人寄送電子郵件，揚言槍殺行政院長蘇貞昌、日本首相岸田文雄，目前正進行調查中。行...

影／教唆未成年深夜開槍 新北警逮幕後藏鏡人

14歲羅姓槍手今年7月8日深夜先後朝新北市中和區茶行及永和區當鋪共連開6槍後，隨即攜金牛座改造90手槍至派出所投案，新北...

執行今年首航公海遠洋巡護任務 巡護8號今起程

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護八號」今天上午自高雄港出發，執行今年度「中西太平洋公海漁業巡護任務」首航任務，全程共計35天...

干擾器干擾兌幣機、硬幣掉不停 台南警赴高雄逮捕毒蟲

台南市山上區娃娃機店內兌幣機，連續遭人以干擾器干擾主機板，造成機台暫時短路、硬幣「無限制掉出」到一個不剩；警方獲報後追查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。