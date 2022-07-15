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美女都是假的 北市刑大破投資詐欺機房逮10人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑警大隊日前接獲情資，民眾因網路交友遭詐騙集團以投資為由詐騙，北市刑大報請桃園地檢署指揮偵辦，日前破獲投資虛擬貨幣詐欺機房，並逮捕10名嫌犯。

警方指出，主嫌楊姓男子今年2月下旬，在桃園市中壢區成立詐欺機房，招募成員加入，期間多次更換地點，從事假投資真詐欺等犯行，最新據點設在中壢區青埔特區的大樓住宅內掩護犯行。

詐騙集團由楊嫌本人負責擔任詐欺機房管理者，其他9名犯嫌為詐欺機房機手，嫌犯利用網路社交軟體「Instagram」，使用美女照註冊虛假帳號後，在網路搭訕不特定民眾，透過Line等通訊軟體與被害人進行聯繫培養情感。

嫌犯以投資獲利等假訊息迷惑被害人，取得被害人信任後，再以介紹投資可幫獲利為由，誘騙被害人連結集團虛假投資平台Platforms、Bigbit、fchange、BBS等，被害人依犯嫌指示，以超商儲值代碼或ATM轉帳等方式匯出款項，目前初步清查至少有4名被害人，詐騙金額約120萬餘元。

警方蒐證，13日持搜索票，查扣作案用手機、監視器、筆記本及贓款25萬餘元等，並逮捕楊嫌等10人到案，訊後依組織、詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

北市刑大報請桃園地檢署指揮偵辦，日前破獲投資虛擬貨幣詐欺機房，並逮捕10名嫌犯。記者廖炳棋/翻攝
北市刑大報請桃園地檢署指揮偵辦，日前破獲投資虛擬貨幣詐欺機房，並逮捕10名嫌犯。記者廖炳棋/翻攝
北市刑大報請桃園地檢署指揮偵辦，日前破獲投資虛擬貨幣詐欺機房，並逮捕10名嫌犯。記者廖炳棋/翻攝
北市刑大報請桃園地檢署指揮偵辦，日前破獲投資虛擬貨幣詐欺機房，並逮捕10名嫌犯。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團使用美女照註冊虛假帳號後，在網路搭訕不特定民眾，培養情感後誘騙投資並詐騙金錢。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團使用美女照註冊虛假帳號後，在網路搭訕不特定民眾，培養情感後誘騙投資並詐騙金錢。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團使用美女照註冊虛假帳號後，在網路搭訕不特定民眾，培養情感後誘騙投資並詐騙金錢。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團使用美女照註冊虛假帳號後，在網路搭訕不特定民眾，培養情感後誘騙投資並詐騙金錢。記者廖炳棋/翻攝
警方蒐證，13日持搜索票，查扣作案用手機、監視器、筆記本及贓款25萬餘元等。記者廖炳棋/翻攝
警方蒐證，13日持搜索票，查扣作案用手機、監視器、筆記本及贓款25萬餘元等。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團使用美女照註冊虛假帳號後，在網路搭訕不特定民眾，培養情感後誘騙投資並詐騙金錢。記者廖炳棋/翻攝
詐騙集團使用美女照註冊虛假帳號後，在網路搭訕不特定民眾，培養情感後誘騙投資並詐騙金錢。記者廖炳棋/翻攝

詐欺 詐騙集團 桃園

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