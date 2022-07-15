影／吉安警攔查騎車未戴安全帽 男子藏毒逃跑仍被逮
花蓮縣一名侯姓男子昨晚騎電動自行車出門但未戴安全帽，遭巡邏員警發現攔查，侯男原本佯裝配合乖乖交出一包毒品，卻又棄車逃跑，員警追捕壓制上銬，從他口袋再起出一粒眠、毒咖啡包等二、三級毒品，總重17.54公克，全案今天依毒品危害防制條例等罪嫌送辦。
吉安警分局北昌派出所員警昨晚9時許執行巡邏勤務，行經吉安鄉中山路3段時，發現一名男子騎電動自行車但未戴安全帽，違反規定，上前攔查。
該名男子原本乖乖配合，主動交出口袋內的毒品一包，卻突然棄車拔腿奔逃，兩名員警快步追捕壓制，男子不斷扭動掙扎，還造成其中一名員警在壓制過程中膝蓋韌帶拉傷，幸好在優勢警力制伏下，男子被上銬逮捕。
警方查出，29歲侯男是列管的毒品人口，從他身上陸續起出一粒眠、毒咖啡包等毒品，經查共有二級毒品咖啡包5包、3級毒品一粒眠一顆，總重17.54公克，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務等送辦。
吉安警分局表示，施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂甚至死亡，正值暑期青春專案期間，警方將持續追查毒品來源，也呼籲青少年遠離毒品，保護自己。
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