影／教唆未成年深夜開槍 新北警逮幕後藏鏡人

14歲羅姓槍手今年7月8日深夜先後朝新北市中和區茶行及永和區當鋪共連開6槍後，隨即攜金牛座改造90手槍至派出所投案，新北警方研判背後顯然是受人教唆指使，警方專案小組昨兵分多路，逮捕幕後藏鏡人孫氏兄弟及同夥共8人到案，警詢後今依違反組織犯罪防制條例、槍砲、恐嚇等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，孫家三弟（40歲）5年前曾以統促黨身分，在新北市參選過里長，去年以頂級休旅車向永和當鋪業者貸款70萬元，因汽車借貸屢欠利息未給，遭業者將車拖走，從今年3月起唆使夥同手下周男（22歲）、李男（22歲）和15歲余姓少年等人，多次前往當鋪潑漆、貼布條，恐嚇行徑十分囂張。

業者不堪其擾返還車輛後，孫男仍不放過，以車子有受損，找孫家二哥（43歲）及二人18歲與19歲兒子陪同，由友人連姓男子（39歲）居間協調，開口要求30萬元修理費用遭拒，今年7月8日深夜涉嫌教唆旗下14歲羅姓少年先後前往中和茶行及永和當鋪開槍示威再攜槍投案，企圖藉此逃避警方追緝。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，槍擊案發生後，警方專案小組徹夜動員追查，在48小時內立即掌握以孫男為首犯罪集團，報請新北地檢署檢察官陳詩詩指揮，並提報為治平專案檢肅目標，昨天由保大霹靂小組警力進行強力掃蕩，持搜索票、拘票兵分多路前往台北市和平東路3段、新北市、宜蘭縣等地，拘提孫氏兄弟等8人到案，查扣手機、球棒、西瓜刀、彈簧刀、以及作案車牌。