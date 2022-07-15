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執行今年首航公海遠洋巡護任務 巡護8號今起程

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護八號」今天上午自高雄港出發，執行今年度「中西太平洋公海漁業巡護任務」首航任務，全程共計35天，預計8月18日返台。

疫情席捲全球之際，為肩負國家遠洋漁業管理使命，海巡署巡護八號開啟今年度首航公海遠洋巡護任務，今天上午從高雄港出發。

海洋委員會主任委員李仲威、海巡署署長周美伍及艦隊分署分署長廖德成在巡護八號出發前到港慰問，並提示巡護任務重點，叮囑務必圓滿完成公海巡護任務，以善盡國際責任，維護海洋資源永續利用。

為落實防疫政策，避免船上發生群聚感染，海巡署全面強化防疫措施，於巡護八號啟航前2周，即要求同仁落實自主健康管理，3天前安排進行PCR採檢，經確認全員PCR均為陰性後，管制全船人員進出，禁止與岸上人員接觸，以確保同仁執勤安全。

巡護八號首航公海遠洋巡護任務，預計於8月18日返台，全程共計35天。這次航次將依照中西太平洋漁業委員會規定，檢查遠洋作業漁船有無違規捕魚或其他不法情事，並提供遠洋漁民必要的協助，落實遠洋漁業責任制。

海巡署艦隊分署分署長廖德成在巡護八號出發前到港慰問，並提示巡護任務重點。圖／海巡署提供
海巡署艦隊分署分署長廖德成在巡護八號出發前到港慰問，並提示巡護任務重點。圖／海巡署提供
海巡署「巡護八號」今自高雄港出發，執行今年度「中西太平洋公海漁業巡護任務」首航任務。圖／海巡署提供
海巡署「巡護八號」今自高雄港出發，執行今年度「中西太平洋公海漁業巡護任務」首航任務。圖／海巡署提供
巡護八號首航公海遠洋巡護任務，預計於8月18日返台，全程共計35天，海洋委員會主任委員李仲威致贈加菜金。圖／海巡署提供
巡護八號首航公海遠洋巡護任務，預計於8月18日返台，全程共計35天，海洋委員會主任委員李仲威致贈加菜金。圖／海巡署提供

海巡署 遠洋漁業 高雄港

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