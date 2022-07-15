執行今年首航公海遠洋巡護任務 巡護8號今起程

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護八號」今天上午自高雄港出發，執行今年度「中西太平洋公海漁業巡護任務」首航任務，全程共計35天，預計8月18日返台。

疫情席捲全球之際，為肩負國家遠洋漁業管理使命，海巡署巡護八號開啟今年度首航公海遠洋巡護任務，今天上午從高雄港出發。

海洋委員會主任委員李仲威、海巡署署長周美伍及艦隊分署分署長廖德成在巡護八號出發前到港慰問，並提示巡護任務重點，叮囑務必圓滿完成公海巡護任務，以善盡國際責任，維護海洋資源永續利用。

為落實防疫政策，避免船上發生群聚感染，海巡署全面強化防疫措施，於巡護八號啟航前2周，即要求同仁落實自主健康管理，3天前安排進行PCR採檢，經確認全員PCR均為陰性後，管制全船人員進出，禁止與岸上人員接觸，以確保同仁執勤安全。