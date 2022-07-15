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干擾器干擾兌幣機、硬幣掉不停 台南警赴高雄逮捕毒蟲

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市山上區娃娃機店內兌幣機，連續遭人以干擾器干擾主機板，造成機台暫時短路、硬幣「無限制掉出」到一個不剩；警方獲報後追查多日，警方昨晚到高雄市查獲陳姓男子正在娃娃機店內犯案，起出作案工具與安非他命，偵訊後依詐欺、竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

警方表示，使用干擾器造成暫時短路，待硬幣掉完後，機台即恢復正常，讓店家無法及時發現財物損失；店家事後發現報案。轄區新化分局偵查隊、山上分駐所成立專案小組，分析比對相關資料，發現作案車輛後鎖定陳姓犯嫌，蒐證完成向台南地方法院聲請搜索票，查獲陳姓嫌犯後起出電子干擾器、 贓款數千元及少量二級毒品安非他命及吸食器等證物。

新化分局長蘇政敏表示，犯罪手法日新月異，犯罪工具也跟著與時俱進，呼籲有類似案況的娃娃機商店，逕洽新化分局專案小組(06-5781019)。

陳姓男子持干擾器干擾兌幣機、偷竊硬幣，台南新化警方前往高雄逮捕。記者周宗禎／翻攝
陳姓男子持干擾器干擾兌幣機、偷竊硬幣，台南新化警方前往高雄逮捕。記者周宗禎／翻攝
陳姓男子持干擾器干擾兌幣機、偷竊硬幣，台南新化警方前往高雄逮捕，起出作案工具與錢幣。記者周宗禎／翻攝
陳姓男子持干擾器干擾兌幣機、偷竊硬幣，台南新化警方前往高雄逮捕，起出作案工具與錢幣。記者周宗禎／翻攝

娃娃機 台南 毒品

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