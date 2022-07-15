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巡護8號今年首航護漁 全員採檢避船上群聚感染

聯合報／ 記者林保光／即時報導

海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護八號」今天自高雄港出發，執行今年度首次「中西太平洋公海漁業巡護任務」。海洋委員會主任委員李仲威、海巡署長周美伍等人上船，叮嚀巡護八號人員，在疫情席捲全球之際，務必圓滿完成公海巡護任務，善盡國際責任，維護海洋資源永續利用。

巡護八號規畫今年度首航公海遠洋巡護任務，全程35天，今天啟航，預計8月18日返台。

海巡署艦隊分署表示，巡護八號為強化船上人員的防疫措施，啟航前2周，便要求執勤人員落實自主健康管理，3天前更安排PCR採檢，確認全員PCR均為陰性後，立即管制全船人員進出，禁止與岸上人員接觸，避免船上發生群聚感染。

海巡署表示，巡護八號今天啟航後，將依據中西太平洋漁業委員會規定，檢查遠洋漁船有無違規捕魚或其他不法情事，並提供遠洋漁民必要協助，落實遠洋漁業責任制，彰顯政府善盡國際公民的義務。

海巡署「巡護八號」執行今年度首次遠巡護漁，船上人員已先接受PCR採檢。圖／海巡署艦隊分署提供
海巡署「巡護八號」執行今年度首次遠巡護漁，船上人員已先接受PCR採檢。圖／海巡署艦隊分署提供

海巡署 PCR 漁民

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