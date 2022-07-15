高雄警扮農夫查古厝販毒 首腦駕車衝撞卡鐵絲網栽了

高雄市趙姓男子在大樹區古厝販毒，市警局少年隊獲報追查，由於古厝四周為鳳梨田，警方戴斗笠喬裝農夫蒐證，在趙男駕車外出時包抄，趙駕車突圍卻自撞路樹，卡在空地鐵絲網，欲棄車逃逸，被警方飛撲逮捕，起出百公克毒品。

高雄市少年隊警方今年2月間，接獲線報，指稱趙姓男子（46歲）和陳姓女友（46歲）窩藏在大樹區古厝一帶販毒牟利，於是組專案小組追查。

警方見趙男經常出入王姓同夥（46歲）位於竹寮路的老家古厝，趙男警覺性高，長期租用不特定車輛及機車交替代步，並利用古厝偏僻狹窄道路可一窺陌生車輛進出的優勢，監控外面風吹草動。

由於古厝四周都是芭樂和鳳梨田，警方為了蒐證，連續4天，頭戴斗笠、穿雨鞋、短褲，喬裝農夫或工地工人在古厝周圍探查，證實趙男和同夥在古厝中交易。

警方見時機成熟，11日於「安居專案」首日，動用30名警力，持搜索票，拂曉出擊，兵分多路查緝，在竹寮路見趙男駕車外出時，採前後包抄，但趙男未停車，反加速逃逸，卻在情急下，自撞路樹，再衝越對向空地圍籬，車卡在鐵絲網動彈不得。

趙男一度欲棄車逃逸，警方見狀，朝前飛撲當場將趙逮捕，並在他的背包中起出海洛因44.59公克、安非他命63.53公克、毒咖啡包17.74公克、1顆子彈，以及販毒所得5萬1900元、電子磅秤、夾鏈袋及10支行動電話等物。

警方在屋內逮獲趙男的陳姓女友，調查發現，陳女近月才開始戒毒，趙男為恐女友再沾染毒品，外出時，將門房鎖起。