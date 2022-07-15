快訊

南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄警扮農夫查古厝販毒 首腦駕車衝撞卡鐵絲網栽了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市趙姓男子在大樹區古厝販毒，市警局少年隊獲報追查，由於古厝四周為鳳梨田，警方戴斗笠喬裝農夫蒐證，在趙男駕車外出時包抄，趙駕車突圍卻自撞路樹，卡在空地鐵絲網，欲棄車逃逸，被警方飛撲逮捕，起出百公克毒品

高雄市少年隊警方今年2月間，接獲線報，指稱趙姓男子（46歲）和陳姓女友（46歲）窩藏在大樹區古厝一帶販毒牟利，於是組專案小組追查。

警方見趙男經常出入王姓同夥（46歲）位於竹寮路的老家古厝，趙男警覺性高，長期租用不特定車輛及機車交替代步，並利用古厝偏僻狹窄道路可一窺陌生車輛進出的優勢，監控外面風吹草動。

由於古厝四周都是芭樂和鳳梨田，警方為了蒐證，連續4天，頭戴斗笠、穿雨鞋、短褲，喬裝農夫或工地工人在古厝周圍探查，證實趙男和同夥在古厝中交易。

警方見時機成熟，11日於「安居專案」首日，動用30名警力，持搜索票，拂曉出擊，兵分多路查緝，在竹寮路見趙男駕車外出時，採前後包抄，但趙男未停車，反加速逃逸，卻在情急下，自撞路樹，再衝越對向空地圍籬，車卡在鐵絲網動彈不得。

趙男一度欲棄車逃逸，警方見狀，朝前飛撲當場將趙逮捕，並在他的背包中起出海洛因44.59公克、安非他命63.53公克、毒咖啡包17.74公克、1顆子彈，以及販毒所得5萬1900元、電子磅秤、夾鏈袋及10支行動電話等物。

警方在屋內逮獲趙男的陳姓女友，調查發現，陳女近月才開始戒毒，趙男為恐女友再沾染毒品，外出時，將門房鎖起。

警方除逮捕趙男及其女友外，另逮獲王嫌等5名手下；全案警詢後，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪嫌移送法辦，其中趙嫌被法官裁定收押禁見。

趙男駕駛的白色轎車因試圖衝撞警車突圍，又自撞路樹衝向對面空地卡在鐵絲網，車頭凹陷毀損、保險桿掉落。記者石秀華／翻攝
趙男駕駛的白色轎車因試圖衝撞警車突圍，又自撞路樹衝向對面空地卡在鐵絲網，車頭凹陷毀損、保險桿掉落。記者石秀華／翻攝
高雄趙姓男子在大樹區古厝販毒，警方蒐證逮人，趙企圖駕車逃逸卻自撞路樹又卡在鐵絲網後就逮。記者石秀華／翻攝
高雄趙姓男子在大樹區古厝販毒，警方蒐證逮人，趙企圖駕車逃逸卻自撞路樹又卡在鐵絲網後就逮。記者石秀華／翻攝
趙男的陳姓女友近月才開始戒毒，趙男為恐女友再沾染毒品，外出時，將門房鎖起。記者石秀華／翻攝
趙男的陳姓女友近月才開始戒毒，趙男為恐女友再沾染毒品，外出時，將門房鎖起。記者石秀華／翻攝
警方在趙男背包中起出海洛因44.59公克、安非他命63.53公克、毒咖啡包17.74公克、1顆子彈及販毒所得5萬1900元等物。記者石秀華／翻攝
警方在趙男背包中起出海洛因44.59公克、安非他命63.53公克、毒咖啡包17.74公克、1顆子彈及販毒所得5萬1900元等物。記者石秀華／翻攝

毒品 販毒 路樹

延伸閱讀

邀好友陪她參加婚禮 對方女友因「這事」氣炸她無辜喊冤

年輕不學好…無業擁槍自重靠販毒維生 睡夢中狼狽遭逮

情侶開房恩愛！女友遭惡徒闖入性侵 男友崩潰將他分屍洩恨

情侶同居後幻滅 他怨女友「4大壞習慣」嘆：想換了

相關新聞

南投4死命案歹徒持雙槍行兇 3被害人是8年舊案證人

南投康建生技公司槍擊案，歹徒行刑式槍擊，造成4死1重傷。案件卻和8年前康建生技員工糾紛引發的殺人未遂案有關，除了歹徒身高...

「找賴博士」騙開大門管制 蒙面匪闖生技公司殺人

南投縣康建生技公司槍擊命案，歹徒戴帽、蒙臉，如何闖過大門管制進入工廠行兇？原來，康建生技大門已遙控管制，呼叫器並無螢幕，...

高雄警扮農夫查古厝販毒 首腦駕車衝撞卡鐵絲網栽了

高雄市趙姓男子在大樹區古厝販毒，市警局少年隊獲報追查，由於古厝四周為鳳梨田，警方戴斗笠喬裝農夫蒐證，在趙男駕車外出時包抄...

近5年全台查獲近萬支槍 去年槍擊案達百件3.65天1槍響

南投縣康建生技公司行刑式槍擊命案，造成4死1傷，震驚社會。民進黨立委何志偉今舉行記者會表示，根據警政署及海巡署查獲統計，...

影／面罩+口罩！騎機車疾駛逃 疑歹徒逃亡身影曝光

南投縣草屯鎮康建生技昨發生槍擊命案，四人死亡，負責人賴敏男頭部中彈，經開刀後仍有生命危險。歹徒行兇後，騎乘死者劉姓課長的...

獨／不滿這筆錢多次要不回 耍賴男慘遭潑汽油焚身

新北市郭姓男子不滿友人李姓男子欠錢耍賴不還，昨晚涉嫌朝李男潑灑汽油並點火，導致李全身多處灼傷，經送醫搶救無生命危險，郭男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。