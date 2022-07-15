近5年全台查獲近萬支槍 去年槍擊案達百件3.65天1槍響

南投縣康建生技公司行刑式槍擊命案，造成4死1傷，震驚社會。民進黨立委何志偉今舉行記者會表示，根據警政署及海巡署查獲統計，2017年到今年為止，全國查獲槍枝高達9290枝，彈藥31萬7806顆，去年槍擊案更是多達100件，創6年來新高，「3.65天一槍響，黑槍四處竄」，呼籲警政署硬起來盡速查緝黑槍、犯案黑數，將不法之徒繩之以法，給百姓安全生活。

何志偉指出，安倍晉三事件後，警政署第一時間立即通報全國警察機關，要求各單位強化特勤、警衛勤務維安，並注意各駐台使領館及國際組織安全維護，這點值得肯定，但槍枝氾濫問題仍嚴重，「讓人誤以為台灣是否已經開放槍枝合法？槍枝氾濫已經成為台灣日常了嗎？」

何志偉也提到，就連在臉書上的運動用品交流社團，都可以看到有人直接在上面販售具有攻擊性、可以打穿休旅車門的槍枝，賣家甚至會主動推銷「要手槍還是長款獵槍」。今天提到的數據都只是「帳面上的數字」，恐怕還有更多黑數，要求警政署追本溯源，釐清槍枝彈藥的源頭，研議預防槍枝犯罪的策略，讓槍枝暴力悲劇不再發生。

刑事警察局副局長黃家琦表示，南投槍擊案的歹徒十分兇殘，為法理不容，警政署長在第一時間南下指揮，並組成專案小組調查，根據分析，犯案動機可能跟歹徒性格及跟該公司仇恨有關，因此報復，已經掌握特定對象，全力追緝中，並會針對槍枝來源仔細追查。他也強調，台灣治安非常平穩，刑案逐年下降，民調也顯示民眾對政府維護治安信心度達 8 成以上。