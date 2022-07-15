南投4死命案歹徒持雙槍行兇 3被害人是8年舊案證人

南投康建生技公司槍擊案，歹徒行刑式槍擊，造成4死1重傷。案件卻和8年前康建生技員工糾紛引發的殺人未遂案有關，除了歹徒身高、外型、作案手法都和李姓前員工相似，當初作證李男確有殺人的6名證人中，更有2人死亡、1人重傷，讓瞭解內情的康建員工不寒而慄。

根據目擊者和員工描述，李姓前員工涉有重嫌，他曾任職康建生技的生產線員工，8年前和洪姓女課長因機械操作嫌隙，李男嗆聲「過年後就會有一場好戲可看！」大年初五洪女在廠外遭蒙面男子持鐵棍攻擊，並喊「打死妳」。

李男後來被依殺人未遂罪嫌起訴，當時賴敏男、劉姓課長、張姓女員工等6人都曾作證，李姓男子有殺人動機，雖然最後李姓男子被判無罪，但這次劉姓課長、張姓女員工都被槍殺，賴敏男命危，都指向李姓男子疑似未報復當年舊案，才對相關當事人痛下殺手。

目擊員工也表示，看到兇嫌持有長短兩把槍械行兇，兩把疑似都是手槍，但一支疑似裝有滅音器，但是否兩把都有開槍，警方還需要比對彈道釐清。