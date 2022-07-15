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影／面罩+口罩！騎機車疾駛逃 疑歹徒逃亡身影曝光
南投縣草屯鎮康建生技昨發生槍擊命案，四人死亡，負責人賴敏男頭部中彈，經開刀後仍有生命危險。歹徒行兇後，騎乘死者劉姓課長的機車逃逸，離康建生技500公尺外的雜貨店，拍到疑似歹徒逃亡的路線。雜貨店老闆娘說，那台機車就是劉課長的機車，但車上的人戴著面罩、口罩，認不太出來。
康建生技位於草屯鎮雙冬里，公司位於台14線旁的產業道路內。附近雜貨店老闆娘說，昨天沒聽到槍聲，也不知道發生什麼事，因為當地進出只有3個路口，接連聽到兩輛救護車經過，然後很多警車也來了，才聽說發生槍擊案。
雜貨店老闆娘說，從監視器畫面拍到，有名頭戴面罩、口罩，背著黑色背包的男子，騎著劉姓課長的機車經過，那確定是劉課長的摩托車，騎出去是台14線往草屯方向，但騎車的人不太認識。
從監視器畫面看到，當時有不少人散步或騎車經過雜貨店附近，騎乘機車的疑似嫌犯與多人錯身。雜貨店老闆娘說，附近有座土雞城客人也很多，發生這樣的事實在很嚇人。
目前警方仍在釐清案情，鎖定李姓離職前員工涉案，正全力追緝。警方表示，歹徒行兇後騎乘死者機車逃逸，這輛機車昨晚在霧峰找到，但仍在圍捕兇嫌。
這起行刑式槍擊命案發生在民風純樸的草屯鎮，警政署長黃明昭昨晚親自坐鎮， 草屯鎮長簡景賢當面拜託，務必要緝拿兇嫌，安定民心。康建生技今天早上大門深鎖，公司發通知請員工今天都不必上班。
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