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獨／不滿這筆錢多次要不回 耍賴男慘遭潑汽油焚身
新北市郭姓男子不滿友人李姓男子欠錢耍賴不還，昨晚涉嫌朝李男潑灑汽油並點火，導致李全身多處灼傷，經送醫搶救無生命危險，郭男縱火後隨即逃逸，警方獲報後於案發一小時即通知郭男到案，警詢後將依殺人未遂、公共危險等罪嫌函送新北地檢署偵辦。
新北市消防局昨晚8時許獲報，土城區永和街一處貨運行發生火警，與土城員警迅速趕抵發現現場為一起縱火案件，貨運行員工李姓男子（57歲）的右手臂、後頸部等身體多處遭燒傷，全身有百分之廿五二度燒燙傷，緊急送往板橋亞東醫急救，暫無生命危險。
據警方調查，因李男積欠友人郭姓男子（46歲）3萬元，卻假借各種理由遲遲不還，郭男昨晚8時許前往李男工作地點堵人，想討回3萬元未果，雙方一言不合，再度起口角爭執，郭涉嫌持預藏裝有汽油的寶特瓶，朝李潑灑後再以打火機點燃紙板後丟向對方，導致李男全身多處迅速著火，貨運行其他員工見狀，連忙上前滅火，郭男則乘亂逃逸。
警方查出郭男就住在土城區，透過電話連繫後，自知難逃法網的郭男於昨天晚上9時許主動前往土城警分局頂埔派出所到案並坦承犯行。警詢後將依殺人未遂、公共危險等罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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