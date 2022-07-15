南投4死命案兇手機車棄置霧峰 離職員工涉嫌重大

南投縣草屯鎮康建生技公司昨晚發生行刑式槍決命案，４死1重傷震驚社會。警方根據目擊者和員工描述，懷疑李姓離職員工涉嫌重大，案發後行蹤不明。警方凌晨據報，槍手騎機車逃往台中市霧峰，刑事局和南投縣警局荷槍實彈圍捕，可惜沒有發現，正全力追查兇嫌下落。

康建生技公司位在草屯鎮雙冬地區，公司出入僅靠三米寬的農路，外人不易尋找。命案發生後，警方研判兇手和被害人應有仇殺或財務糾紛，才會冷血以近距離行刑方式接連槍決5名被害人。

警方根據員工和家屬描述，懷疑李姓離職涉嫌重大。8年前他因操作機械紛爭，和洪姓女課長發生爭執，洪女後來在公司外面200公尺路旁，遭蒙面男子持鐵棍暴打重傷，李姓男子被控是兇手，南投地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，但法官認為，依李的手機通聯紀錄，當時他人不在現場，法院最後無罪定讞。

昨天槍擊命案發生後，兇嫌身高體型和蒙面等特徵，都和李姓男子相似，且他住處就在康建生技附近，案發後李姓男子行蹤不明。