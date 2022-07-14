康建負責人頭部中彈子彈卡腦袋 深夜送手術室開刀搶救

南投草屯康建生技公司今晚六點多發生行刑式槍擊命案，歹徒蒙面闖入康建生技的農資室、辦公室，向康建負責人賴敏男等5人頭部開槍，造成4人死亡，賴敏男頭部中彈，轉送台中醫院搶救；今晚近11時院方將賴推入手術房開刀。

這起案件發生在民生純樸的草屯鎮，警政署長黃明昭晚間到現場，痛斥歹徒膽大妄為，務必繩之以法。草屯鎮長簡景賢當場向黃明昭說，草屯地方純樸，拜託署長儘速緝拿歸案。

歹徒槍殺5人，賴敏男弟弟、女兒與2名員工當場死亡，賴敏男頭部中彈，子彈卡在腦中，先送草屯佑民醫院搶救，就醫前快篩陽性，隨後因傷勢嚴重，晚間8點多轉送台中榮總。