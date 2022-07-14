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影／新店毒蟲肉身阻擋國中女同學下公車 出拳毆打乘客

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

郭姓男子有毒品、傷害前科，日前搭公車時情緒不穩，故意阻擋車上國中女同學下車，其他乘客發現制止，公車司機也停車上前了解狀況，不料他情緒亢奮，不斷叫囂，最後出拳毆打其他乘客。警方獲報趕抵，未發現受害者，判斷均已先行離去，先將郭男強制送醫。

警方本月5日下午1點43分獲報，新店客運公車上有糾紛趕抵，當時公車臨停在新店區建國路227號，車上已無其他乘客，員警發現滋事者郭男（45歲）坐在地上，嚷嚷「打我的人跑走了，為什麼放走」。

警方初步了解，沒有人打郭男，反而是郭男在公車上與他人發生口角後亂打人，只是現場沒有任何受害者指控他，且沒有鬥毆情事；經查，郭男是毒品戒癮治療人口，患有情緒問題，遂協助他送醫救治。

轄區新店警方強調，目前仍未有人對郭男提告，後續將持續了解是否有被害人指控，請民眾放心。

郭姓男子在新店某公車上肉身阻擋國中女學生下車，更出拳毆打其他乘客。記者翁至成／翻攝
郭姓男子在新店某公車上肉身阻擋國中女學生下車，更出拳毆打其他乘客。記者翁至成／翻攝

毒品 公車

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