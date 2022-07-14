歹徒疑分兩地槍支裝滅音器行刑槍殺5人釀4死 警初判財務糾紛

南投縣草屯鎮今天傍晚六點多，發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷。警方調查，槍擊地點分兩處，歹徒疑似先在生技公司外的民宅，先槍擊兩名被害人，再利用下班時間闖入公司，控制員工後將他們趕入廁所，再利用滅音器槍械對著三人開槍。

警方研判，因為疫情要成原物料塞港，導致這家生技公司出貨有問題，廠商之間有貨款糾紛，可能因此而痛下殺機，警方朝此調查。

今晚發生的行刑式槍決案，引起民風淳樸的草屯鎮民震驚。警方初步調查，歹徒1人犯案，朝5人頭部開槍，4名死者為賴姓負責人弟弟（約70歲）、女兒（約40歲）與公司劉姓課長（男、約60歲）、張姓主任（女、約45歲）。