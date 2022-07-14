快訊

直播／歹徒疑分兩地行刑槍殺釀4死 警初判「這原因」痛下殺機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投草屯傍晚發生行刑槍決案 4死1傷警方全力調查中

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投草屯鎮傍晚六點許，發生一起驚人槍擊案，位於中正路97號某生物科技公司傳出多聲槍響，警方獲報後前往現場，發現4名死者遭受槍擊明顯死亡，一名男性頭部受傷，雖意識清醒，由雙冬91送往佑民醫院搶救，但頭部中彈，彈殼卡在腦部，至於槍擊原因及過程為何，目前由警方現場調查中，並將目擊證人帶往分局做筆錄。

警方透露，這起槍擊案形同行刑式槍決，歹徒共開5槍全都朝頭部開槍，員工描述，歹徒為1人犯案，身形魁梧約一米八，頭戴面罩刻意隱藏身分，一進門就要大家進去，在廠外約20公尺民宅，把所有人關到廁所開槍，之後就聽到四、五聲槍聲，全部頭部中彈，死者二男二女是賴老闆弟弟（年約70歲）、園藝劉課長（男約60歲），賴老闆女兒40歲、張姓女主任45歲。

據了解，這家生物科技公司員工共有2、30位，目前全案共發現現場有4人死亡，81歲賴姓男子頭部中彈槍傷，送草屯佑民醫院搶救後，院方透露子彈從右耳後方進去，卡在裡面，腦出血，插管後，準備轉往台中榮總急救。

南投草屯鎮傍晚六點許發生一起驚人行刑槍擊案，歹徒持槍朝頭部射擊，目前共有4人死亡1人重傷急救中。記者黑中亮／翻攝
南投草屯鎮傍晚六點許發生一起驚人行刑槍擊案，歹徒持槍朝頭部射擊，目前共有4人死亡1人重傷急救中。記者黑中亮／翻攝
南投草屯鎮傍晚六點許發生一起驚人行刑槍擊案，歹徒持槍朝頭部射擊，目前共有4人死亡1人重傷急救中。記者黑中亮／翻攝
南投草屯鎮傍晚六點許發生一起驚人行刑槍擊案，歹徒持槍朝頭部射擊，目前共有4人死亡1人重傷急救中。記者黑中亮／翻攝
南投草屯鎮傍晚六點許發生一起驚人行刑槍擊案，歹徒持槍朝頭部射擊，目前共有4人死亡1人重傷急救中。記者黑中亮／翻攝
南投草屯鎮傍晚六點許發生一起驚人行刑槍擊案，歹徒持槍朝頭部射擊，目前共有4人死亡1人重傷急救中。記者黑中亮／翻攝

槍擊 南投

延伸閱讀

搶食7月15日國旅補助大餅商機 南投溫泉旅宿業者歡喜加碼

安倍遭槍擊無線電記錄曝光 第一時間沒說中彈者是安倍

對流旺易有短延時強降雨 6縣市大雨特報

南投半山夢工廠試營運5天就收費 搶先體驗遊客失望

相關新聞

影／歹徒闖公司將人趕進廁所槍殺 手法如劉邦友案翻版

南投縣草屯鎮中正路晚間發生槍擊案，造成四死一傷，傷者是康建生物科技公司賴姓負責人（81歲）頭部中彈，死者包括負責人弟弟（70歲）...

南投草屯傍晚發生行刑槍決案 4死1傷警方全力調查中

南投草屯鎮傍晚六點許，發生一起驚人槍擊案，位於中正路97號某生物科技公司傳出多聲槍響，警方獲報後前往現場，發生4名死者遭...

糗了！桃園毒犯掏口袋自清掉出粉包 當街狂奔給警追

桃園市毒品人口呂姓男子今騎車被警方攔停，遭詢問有無攜帶違禁品，他主動掏出口袋物品自清，結果指縫間卻夾著一包毒品粉末，轉而...

年輕不學好…無業擁槍自重靠販毒維生 睡夢中狼狽遭逮

高雄25歲林男姓子本身無業，平時在湖內等區靠販毒維生，且擁槍自重，過著鋌而走險的日子；直到近日警方接獲情資展開調查，並於...

影／香菸盒藏安毒 新莊男因一個舉動遭逮

新北市新莊區洪姓男子，周二（12日）晚上將毒品藏放在菸盒內，隨即從工地騎車返家。孰料，在大觀街路口見警員正在交管，洪男心...

影／幼兒園男童遭教保人員不當對待 王婉諭爆竹縣教育局疏失

時代力量立法委員王婉諭今日召開記者會踢爆，新竹縣某幼兒園於 2019 年 7 月 10 日發生男童遭教保人員塞入玩具至嘴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。