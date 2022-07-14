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南投草屯傍晚發生行刑槍決案 4死1傷警方全力調查中
南投草屯鎮傍晚六點許，發生一起驚人槍擊案，位於中正路97號某生物科技公司傳出多聲槍響，警方獲報後前往現場，發現4名死者遭受槍擊明顯死亡，一名男性頭部受傷，雖意識清醒，由雙冬91送往佑民醫院搶救，但頭部中彈，彈殼卡在腦部，至於槍擊原因及過程為何，目前由警方現場調查中，並將目擊證人帶往分局做筆錄。
警方透露，這起槍擊案形同行刑式槍決，歹徒共開5槍全都朝頭部開槍，員工描述，歹徒為1人犯案，身形魁梧約一米八，頭戴面罩刻意隱藏身分，一進門就要大家進去，在廠外約20公尺民宅，把所有人關到廁所開槍，之後就聽到四、五聲槍聲，全部頭部中彈，死者二男二女是賴老闆弟弟（年約70歲）、園藝劉課長（男約60歲），賴老闆女兒40歲、張姓女主任45歲。
據了解，這家生物科技公司員工共有2、30位，目前全案共發現現場有4人死亡，81歲賴姓男子頭部中彈槍傷，送草屯佑民醫院搶救後，院方透露子彈從右耳後方進去，卡在裡面，腦出血，插管後，準備轉往台中榮總急救。
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