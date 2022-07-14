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糗了！桃園毒犯掏口袋自清掉出粉包 當街狂奔給警追

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市呂男攜帶毒品，意外自曝，狂奔100多公尺後被逮。記者楊湛華／翻攝
桃園市呂男攜帶毒品，意外自曝，狂奔100多公尺後被逮。記者楊湛華／翻攝
桃園市毒品人口呂姓男子今騎車被警方攔停，遭詢問有無攜帶違禁品，他主動掏出口袋物品自清，結果指縫間卻夾著一包毒品粉末，轉而向員警苦苦求情，隨後拔腿就跑；警方緊追不捨，成功制伏他，全案詢後依毒品罪嫌移送法辦。

龜山警分局大林派出所警員陳冠榕、蔡宗諺今天9時49分許巡邏時，在山鶯路上發現一名男機車騎士口罩未戴好，將他攔下勸導，發現是轄內毒品人口呂姓男子（43歲）。

呂男停靠路邊後神情緊張，員警發覺有異，便問他有無攜帶違禁品，他一邊說「沒有啦」，一邊主動掏出口袋中菸盒、手機等物品給員警查看，不料員警赫然發現他右手指間竟夾著一小包海洛因，隨即將他控制。

呂男不想再吃官司，不斷鞠躬說「拜託啦」，苦求員警放過，但員警並不同意，他見苦肉計無效，便企圖發動機車並逃逸。

員警見狀，立即奪下機車鑰匙，呂男便棄車逃逸，沿山鶯路往民安街方向拔腿狂奔，而員警則緊追在後，在約100公尺遠的民安街郵局旁工地逮人，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

員警發現呂男指縫間夾著一小包海洛因。記者楊湛華／翻攝
員警發現呂男指縫間夾著一小包海洛因。記者楊湛華／翻攝

毒品 桃園 口罩

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