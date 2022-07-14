年輕不學好…無業擁槍自重靠販毒維生 睡夢中狼狽遭逮

高雄25歲林男姓子本身無業，平時在湖內等區靠販毒維生，且擁槍自重，過著鋌而走險的日子；直到近日警方接獲情資展開調查，並於昨天前往林男住處逮人，查扣改造手槍、子彈及市值破百萬的毒品；警詢後，將他依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送。

湖內警分局日前接獲線報指，林男在湖內區中正路一帶靠販毒維生，還擁槍自重，過著鋌而走險的日子，因接觸份子複雜，引起居民不安；警方獲報展開調查，並報請檢方指揮偵辦，待蒐證完畢，眼看時機成熟，於昨天清晨持搜索票前往。

檢警在清晨5時許，就到林男住處埋伏，發現他返家後都無動靜，於10時許，直接破門入內，當下仍在房內呼呼大睡，逮捕過程並無抵抗，警方隨後在屋內搜出，2枝改造手槍、26顆子彈，及5458公克一粒眠、443公克安非他命、28克愷他命及2包水果粉。

除查扣改造槍支、毒品之外，另有毒咖啡包分裝袋、研磨器具組、封口機等大量贓證物；警方初估，查扣毒品總量，換算市值超過百萬；林男遭逮時辯稱，槍枝與毒品都為自己擁有，不願供出來源；據悉，他本身無業，有傷害罪前科，常在湖內區一帶靠販毒維生，還擁槍自重，過著鋌而走險的日子，平時獨居在茄萣區老家。