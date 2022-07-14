影／香菸盒藏安毒 新莊男因一個舉動遭逮
新北市新莊區洪姓男子，周二（12日）晚上將毒品藏放在菸盒內，隨即從工地騎車返家。孰料，在大觀街路口見警員正在交管，洪男心虛車行閃躲，當場被警攔下盤查。過程中，警在菸盒內發現洪男攜帶安毒，正當帶回偵辦，洪男卻趁隙轉身逃跑遭警壓制，連同毒品一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。
據了解，洪姓男子（52歲），是臨時工人，曾因毒品案件被轄區警列管。周二（12日）晚上6時許，他將毒品藏放在菸盒裡，隨後從工地騎車出來，準備返回新莊住處。
孰料，洪男騎經新北市新莊區大觀街48號前，見正在路口執行交管勤務的高姓警員，洪男一時心虛車行閃躲，高員見狀趨前將洪男攔下盤查。
過程中，洪男言詞閃爍，不時眼露焦慌、神情渙散，經警以警用小電腦查詢，赫見洪男為毒品列管人口。徵得洪男同意，警於其隨身包內，發現菸盒內有包重達1.15公克的白色結晶體狀物。
警當場拿出問洪，洪男被這一問，當場坦承「這包就是毒品安非他命」。不料，警正要帶同洪男返回偵辦，洪竟趁隙轉身，直往板橋方向逃逸，高員見狀從後將洪男一把抓住，當場壓制逮捕，連同毒品一併帶回偵辦，警詢後依毒品危害防制條例將洪男移送法辦。
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