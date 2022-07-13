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影／假冒檢察官上門 男遭詐35萬元 汐止警逮詐騙車手
詐騙集團車手柯姓男子今年6月底，穿著全套黑色西裝假冒檢察官上門取款，汐止區周姓男子遭詐騙35萬元，汐止警方獲報循線追查，7月初跨區至林口區逮人，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。
汐止區64歲周姓男子今年6月底向汐止警方報案，指稱6月27日接獲台電公司人員通知欠繳3萬元電費，接著又轉接到自稱檢察官的黃姓男子電話，指其其名下花旗銀行帳戶遭盜用，涉及詐欺案件，詐騙金額多達300多萬，相約於隔天下午2時30分，在汐止區仁愛路一處巷內面交35萬元處理訴訟費用，周男依約當面交付款項返家後，愈想愈不對勁，懷疑遭到詐騙，連忙持LINE對話紀錄及提款證明至汐止派出所報案。
警方調閱案發地點周邊監視器畫面，掌握疑似詐欺車手前往取款及離去後動線，查出柯姓男子（19歲）涉有重嫌，向士林地院聲請拘票核准，7月1日前往林口區男住處將人拘提到案，並起獲作案手機、假扮檢察官穿著的西裝等證物，警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦後，柯嫌原本裁定3萬交保，檢方抗告已被收押。
汐止派出所所長林建中呼籲，詐欺車手將面臨警方全面圍堵攔截，警方將會全力打擊詐欺犯罪，守護民眾的財產安全，同時提醒家長如發現家中未成年少年有怪異行為，應多加關懷了解，避免誤入歧途自毀前途。
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