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影／新竹惡火釀八死 縱火嫌二兒子康復出院 警立刻送辦

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市東大路正義輪胎行二兒子陳彥翔上月15日涉嫌惡意縱火，造成8名家庭成員葬身火窟，陳在加護病房觀察28天後，今天身體康復，可自主活動，警方立刻製作筆錄；陳彥翔初步坦承縱火，警詢後依殺人、縱火罪嫌移送法辦，面對記者提問「後悔嗎？有沒有話對死去家人說？」陳低頭不語。

陳彥翔犯案後因吸入火場有毒濃煙和熱氣造成氣管灼傷，全身也有15%燒燙傷，一度插管在加護病房治療且無法言語，期間進行多次清創治療，直到今天才完全康復。經醫院評估可辦理出院，警方立刻派遣專案警力戒護，並替他製作筆錄。

據了解，陳彥翔坦承犯行，稱他當天和父親因金錢糾紛吵得不可開交，憤怒下出門買了600元的92無鉛汽油回家，原本只是想燒機車嚇嚇父親，不料用火點燃衛生紙往地上一丟，瞬間引發火勢竄出，整間屋子陷入火海。

新竹市正義輪胎行小老闆陳彥翔15日與父母因金錢問題口角，當父親面潑油縱火；父子倆一度想滅火救人，但機車燃燒產生的濃煙阻斷通路，只能眼睜睜看住處陷入火海；大火數分鐘燒穿一樓木質裝潢天花板，他母親、妹妹、妻子及3名3到7歲的兒女、大嫂及一歲姪女等8人葬身火窟。

事發後，警方逮捕呆坐現場的陳彥翔，詢問「是不是你放的火」？他點頭認罪，卻辯稱因在氣頭上才去買汽油，原只想嚇嚇父親，不料引發大火，嘗試去救人卻因火勢太大束手無策，自己也被燒傷。

陳彥翔今出院，初步坦承縱火，警詢後依殺人、縱火罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
陳彥翔今出院，初步坦承縱火，警詢後依殺人、縱火罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
新竹市東大路正義輪胎行二兒子陳彥翔上月15日涉嫌惡意縱火，造成8名家庭成員葬身火窟。圖／報系資料照
新竹市東大路正義輪胎行二兒子陳彥翔上月15日涉嫌惡意縱火，造成8名家庭成員葬身火窟。圖／報系資料照
陳彥翔今出院，初步坦承縱火，警詢後依殺人、縱火罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
陳彥翔今出院，初步坦承縱火，警詢後依殺人、縱火罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
陳彥翔今出院，初步坦承縱火，警詢後依殺人、縱火罪嫌移送法辦。圖／民眾提供
陳彥翔今出院，初步坦承縱火，警詢後依殺人、縱火罪嫌移送法辦。圖／民眾提供

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