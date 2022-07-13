影／避免安倍槍擊模仿犯 刑事局高雄掃黑槍逮一人
日本前首相安倍晉三日前演講時遭槍擊身亡，後續有台灣的成大畢業生在網路留言「想槍斃蔡英文」，刑事局中打為避免類似模仿犯效應，展開掃盪黑槍行動，近日持搜索票前往高雄仁武查緝李姓男子改造槍支，當場查獲改造長、短槍、子彈，李承認犯行，抱怨「現今網路賣槍都是騙」，檢方訊後請回。
刑事局中打第五隊掃蕩黑槍任務，獲報高雄市仁武區從事金屬加工的李姓男子（52歲）涉嫌在自家改造槍支，經報請橋頭地檢署檢察官指揮，與高雄市刑大偵四隊合組專案小組，全案經蒐證完備後，在6日持搜索票前往查緝，當場查獲改造金牛座手槍2把、長槍1把、裝飾彈9發、電鑽、鑽頭、膛線刀、固定鉗、火藥等贓證物。
據查，李男在十多年前就有收藏三把長短槍，近日又萌生想購買模擬槍，欲享受「拉滑套、裝彈匣」的爽快感，未料卻在網路交易時，遭賣家矇騙數千元，李男轉變念頭，加上因為家中有人確診，在家隔離期間就上網學習相關改槍資訊，改造原來持有的三把長短槍。
李男到案後，承認犯行，還抱怨「以前網路賣家賣槍只是為賺錢，現在的賣家是為了騙錢」，仍對網路購槍被騙一事，憤憤不平，全案依槍砲罪移送橋頭地檢署後，因李已承認所有犯罪事證，檢方訊問後請回。
刑事局表示，非法槍彈是暴力犯罪的亂源，嚴重危害社會治安，現行改造、持有改造槍械，已提高刑責到7年以上，請民眾勿以身試法，另呼籲民眾網路購物，勿與網路賣家私下交易，避免落入詐騙陷阱。
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