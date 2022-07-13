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男子出獄不到1年再走歪路 高雄警查獲槍毒

聯合報／ 記者林保光／即時報導

去年出獄的涂姓男子涉嫌擁槍販毒，高雄警方蒐證數月，找到他的落腳處，動員在他租處，搜出改造槍彈，以及海洛因、安非他命及毒品咖啡包，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，涂姓男子（45歲）因毒品案入獄，去年出獄，今年初，他向警方報到驗尿，後來驗出有毒品反應。警方接獲線報，指他持槍販毒，高雄市刑大隊偵八隊與左營、鹽埕等分局追查他的下落，才發現他利用女友名義，在高雄市左營區城峰路某大樓租屋，動員查緝。

7月11日下午，警方在城峰路埋伏1天，發現涂姓男子開車回來，趁他上樓立即攔上，持搜索票入屋搜查，在他的工作室內，查獲總重400多公克的海洛因、安非他命、大麻及百餘包毒品咖啡包。

警方搜查時，並在涂的工作室桌子夾層，發現1把改造手槍及20多顆子彈，他稱是朋友寄放。另因毒品數量不少，警方懷疑他分裝販毒，但他辯稱是供自己吸食，否認販毒。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌，將他移送橋頭地檢署後，他獲3萬元交保。

警方在涂姓男子的租屋，查獲1把改造手槍及成批毒品。記者林保光／翻攝
警方在涂姓男子的租屋，查獲1把改造手槍及成批毒品。記者林保光／翻攝
警方帶涂姓男子（左二）上樓搜索，在他租屋查獲槍毒。記者林保光／翻攝
警方帶涂姓男子（左二）上樓搜索，在他租屋查獲槍毒。記者林保光／翻攝

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