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「有人被綁架」男遞紙條行員秒懂 30萬鈔引假綁匪上鉤

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名男子昨接到勒索電話，擔心親友被綁，到銀行取款時向行員遞紙條求助，得知上當後與警方合作，領出30萬元到路邊引車手取款；犯嫌才剛拿到錢，就遭尾隨已久員警一擁而上逮捕，身上手機、等也都被查扣，全案依詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方調查，楊姓男子（54歲）昨上午9時在家接到詐欺集團來電，對方聲稱他姪子無力償還貸款遭毆打、限制行動，要求付30萬現金才放人；楊男非常慌張、不疑有他，趕到郵局臨櫃提款。

楊男下一舉動卻扭轉情勢，他順手遞上「有人被綁勒索、報警、跟著我」求助字條，行員看了之後趕忙通報轄區蘆竹警分局南崁派出所；員警了解原委後，判斷是詐騙手法，並請楊男配合，依詐騙集團指示帶著30萬元現金開車赴約，便衣員警則是在旁埋伏。

兩人相約當天11時在五福六路南崁國中外碰頭，廖姓男嫌（26歲）依約現身，徒步前來敲打楊男車窗，他右手才剛拿到錢，騎車的便衣員警就已來到他左手邊，被眾警力一擁而上逮捕，拉扯過程中現金也散落滿地。

支援警力3分鐘趕到，現場查扣30萬元現金、手機3支及毒品咖啡包7包；廖男辯稱自己只是聽從指示，由中部搭火車北上桃園，再轉乘坐計程車到蘆竹區取款，全案詢後依詐欺及毒品危害防制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。鉅款則全數物歸原主。

被害人機警寫紙條，讓行員見狀報警。記者楊湛華／翻攝
被害人機警寫紙條，讓行員見狀報警。記者楊湛華／翻攝
30萬現鈔撒落一地，最後物歸原主。記者楊湛華／翻攝
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詐團車手廖男現身取款，雖然試圖逃跑，仍當街被埋伏警力制伏。記者楊湛華／翻攝
詐團車手廖男現身取款，雖然試圖逃跑，仍當街被埋伏警力制伏。記者楊湛華／翻攝
警方與詐欺被害人合作，以30萬現金引詐騙集團現身。記者楊湛華／翻攝
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