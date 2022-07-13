「有人被綁架」男遞紙條行員秒懂 30萬鈔引假綁匪上鉤

桃園市蘆竹區一名男子昨接到勒索電話，擔心親友被綁，到銀行取款時向行員遞紙條求助，得知上當後與警方合作，領出30萬元到路邊引車手取款；犯嫌才剛拿到錢，就遭尾隨已久員警一擁而上逮捕，身上手機、等也都被查扣，全案依詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方調查，楊姓男子（54歲）昨上午9時在家接到詐欺集團來電，對方聲稱他姪子無力償還貸款遭毆打、限制行動，要求付30萬現金才放人；楊男非常慌張、不疑有他，趕到郵局臨櫃提款。

楊男下一舉動卻扭轉情勢，他順手遞上「有人被綁勒索、報警、跟著我」求助字條，行員看了之後趕忙通報轄區蘆竹警分局南崁派出所；員警了解原委後，判斷是詐騙手法，並請楊男配合，依詐騙集團指示帶著30萬元現金開車赴約，便衣員警則是在旁埋伏。

兩人相約當天11時在五福六路南崁國中外碰頭，廖姓男嫌（26歲）依約現身，徒步前來敲打楊男車窗，他右手才剛拿到錢，騎車的便衣員警就已來到他左手邊，被眾警力一擁而上逮捕，拉扯過程中現金也散落滿地。