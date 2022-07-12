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電子煙油偽裝工業用香精 基隆關一周攔截市值1400萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

財政部關務署基隆關今天表示，統計6月24日至30日在海運快遞貨物專區，共緝獲72件偽裝成工業用香精闖關的電子煙油，合計1394公升，市價約1400萬元，分依涉嫌違反藥事法及海關緝私條例，移送偵辦及移請主管機關查處。

基隆關說，這批緝獲案件都是在海運快遞專區辦理通關的貨物，進口時偽裝為工業用香精，關員開箱查驗，發現含尼古丁的電子煙油後，通報各通關單位加強查緝，一周內接連緝獲以相同手法，偽裝進口的貨物共計72案 。

藥事法規定，電子煙油如含有尼古丁或其他藥品成分，須以藥品列管，未取得輸入許可證輸入，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

基隆關海運快遞貨物專區今年已緝獲多起進口貨物夾藏電子煙產品案件，總計查獲含電子煙油 1484公升，煙彈1萬6141瓶、主機1萬5500台、煙桿1萬9600支，市價合計約3000萬元。

海關說，這批產品如流入市面，恐嚴重損害民眾健康。基隆關將持續加強查緝，並呼籲民眾，我國尚未開放電子煙相關產品進口，千萬不要自國外購買進口，以免觸法受罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

基隆關6月24日至30日在海運快遞貨物專區，共緝獲偽裝成工業用香精闖關的電子煙油1394公升。圖／基隆關提供
基隆關6月24日至30日在海運快遞貨物專區，共緝獲偽裝成工業用香精闖關的電子煙油1394公升。圖／基隆關提供
基隆關6月24日至30日在海運快遞貨物專區，共緝獲偽裝成工業用香精闖關的電子煙油1394公升。圖／基隆關提供
基隆關6月24日至30日在海運快遞貨物專區，共緝獲偽裝成工業用香精闖關的電子煙油1394公升。圖／基隆關提供
基隆關6月24日至30日在海運快遞貨物專區，共緝獲偽裝成工業用香精闖關的電子煙油1394公升。圖／基隆關提供
基隆關6月24日至30日在海運快遞貨物專區，共緝獲偽裝成工業用香精闖關的電子煙油1394公升。圖／基隆關提供

基隆 海關

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