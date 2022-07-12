毒鴛鴦涉販毒 南警查出妻子還曾洗劫男網友劫財

33歲李姓男毒品通緝犯，涉嫌和同為通緝犯的蔣姓妻子共謀販售毒品，台南市警五分局偵查隊昨晚將這對毒鴛鴦逮捕法辦，警詢後今天依毒品罪嫌移送南檢法辦。偵查隊員警還發現蔣女曾於2019年涉假借網路交友，將2名男網友約到汽車旅館洗劫。

警方是在偵辦陳姓男藥頭涉嫌販賣安非他命案後，查出毒品來源透過臉書向暱稱歐薔薔女子所購得，經過分析比對後，查出李姓男子利用32碎蔣姓妻子臉書帳號作為共同販毒聯繫工具，涉嫌販賣毒品法，報請南檢檢察官指揮偵辦。

「不要動！」昨晚9點多，警方先在北區公園路逮捕李後，接者前往海安路三段2人 租屋處搜索，並查獲蔣女，查獲安非他命共3包(15.66公克)、夾鏈袋1批、吸食器1組、玻璃球2顆、電子磅秤1台、黑莓卡9張、作案用行動電話3支等證物。

據了解，蔣女涉毒品等案，被判刑8年未到案執行，李也因毒品案被判2年末到案執行，2人都遭南檢通緝，落網後都坦承販賣毒品，警詢後依毒品罪嫌移送並解送南檢歸案法辦。