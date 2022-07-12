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假探病真買毒 高雄警破癌末男販毒集團

中央社／ 高雄12日電

罹患大腸癌的黃姓男子夥同糖尿病的弟弟等人，在小港、林園販毒，並讓下游的藥腳以探病為由登門買毒。高市警少年隊帶回14人，查獲海洛因、安非他命，全案訊後依毒品罪送辦。

高雄市政府警察局少年警察隊2月破獲毒品案，經向上溯源，鎖定家住小港區50歲黃男幕後供貨。全案會同鼓山、前鎮、岡山及林園等警分局共組專案小組，查出黃男自今年1月至6月期間，夥同弟弟和吳姓男子等6名共犯共組販毒集團，於小港、林園等地區販賣第一級毒品海洛因、2級安非他命。

少年警察隊今天新聞稿指出，經向檢方申請搜索票，6日清晨6時多兵分多路，分別前往黃男小港區住處及共犯居所等處查緝，當場查獲黃男等人持有安非他命10包、海洛因4包、磅秤1台、帳冊6本、新台幣4萬3000元等證物，帶回同案共犯及涉案的14人。

黃男警訊供稱罹患大腸癌末期，弟弟也因糖尿病須洗腎，因無法工作缺錢才會販毒，平時藥腳登門買毒時，多以「探病」為由，不料仍難逃法網，全案依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

毒品 警察

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