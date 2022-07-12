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盤查當手段卻違法搜索 攜毒女無罪法院要警察有所節制

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台北保安大隊員警以陳姓女子神色慌張，眾人上前命她交出包包，沒經同意就打開扣得吸食器、安毒；法院發現，警方自始至終都沒表明要搜索，也未徵得陳女同意，嚴重侵害人權，經排除證據力判陳無罪，可上訴。法院也在判決中要警方有所節制勿便意行事，以盤查之名行搜索扣押之實。

檢方起訴指出，陳女因吸毒被送觀察勒戒於2020年8月12日釋放，同年10月12日凌晨12點多在台北轉運站前，因形跡可疑被台北市警局保安大隊查獲，扣得1小包安非他命（1.25公克）、吸食器，經警採尿呈現陽性，涉犯施用第二級毒品罪嫌。

審理時，陳女否認吸毒，辯稱警員在無令狀下違法她意願搜索，後來又遭強行採尿，甚至被要求補簽搜索同意書意圖補正程序被她拒絕，主張扣得毒品是違法取得證物應排除。

台北保大郭姓警員證稱，當時見陳女神色慌張、眼神閃爍，合理懷疑她有犯罪才依警執法第6條對她盤查，還說因陳眼神太緊張、太慌張了，依他經驗懷疑陳有自傷或傷人之虞，才檢查她攜帶之物，後來搜索也有經她同意，陳女都沒拒絕或說不要。

法院勘驗密錄器卻發現，警方當時沒要求陳女出示身分證件，而是多名警員走向她並說「妳包包拿出來，整個，方便嗎？」等語，要她把隨身包包放在椅子上，並詢問有無攜帶違禁物，顯已非作身分查證之「行政作為」，而是懷疑她攜帶違禁物涉及「刑事犯罪」。

法院發現，警方自始至終都沒向陳表明要搜索，僅不斷對她說「椅子，放這邊」、「有沒有違禁品在身上？」陳配合後，員警就打開她包包查獲吸食器，陳女則在一旁說「1點到了」、「小朋友在哭了」表明快來不及搭車，而無同意搜索之意。

法院說，陳女僅有被動忍受警方搜索，此種「逆來順受」式反應，難認已徵得她同意，認定警方不符合同意搜索要件，況且密錄器也沒看到陳女有何自傷、傷人行為；至於警方以吸食器驗出陽性逮捕陳，再附帶搜索查獲1小包安非他命，但違法搜索再先，認定逮捕也違法。

法院再經權衡，認為警方違法搜索、逮捕陳女，侵害她人身自由與隱私，情節非輕微，陳當時僅是要去搭車，並非緊急或不得已，認為應排除扣案證據力，以期望警方日後查緝能有所節制，勿再便宜行事，注意遵守正當程序，而非習以盤查為手段行搜索、扣押之實，以保障人權，判陳無罪。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

毒品 吸毒 人權

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