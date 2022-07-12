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喬裝「做工的人」 移民署屏東專勤隊突襲逮10失聯移工
移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊獲報，多處建築工地有非法移工，經多日埋伏蒐證，由隊上皮膚較黝黑的隊員喬裝「做工的人」，會同屏東縣政府勞動暨青年發展處突襲查察，在3處工地查獲10名失聯移工帶回偵辦，並追查非法雇主及仲介，函送勞政機關究辦。
疫情趨緩，移民署近來加強非法移工查察。據了解，新冠疫情緊繃時，多國關閉國門，非法移工因無法順利遣返，一度擠爆收容所。當時不少工廠放無薪假，還有移工趁機打黑工，因疫情緩和各國重啟國境，移民署已展開大動作查察。
屏東查緝隊獲報，屏東市及南州有3處建築工地僱用非法移工，連日埋伏蒐證，利用工地午休期間，由查緝人員頭戴工程帽，喬裝成工人突襲。工地移工當時正要開始釘模版，發現查緝人員進到工地當場愣住，還辯稱：「是合法的。」查緝人員逐一查證身分，最後帶回10名失聯移工，依法查處收容。
屏東縣專勤隊代理隊長楊曙東呼籲民眾，切勿僱用身分不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。民眾若發現不法情事，可撥打屏東縣專勤隊電話08-7662250檢舉。
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