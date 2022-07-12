快訊

分科測驗／擺歪的烏克蘭地圖、台積電也入題 地理科試題與解答一次看

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喬裝「做工的人」 移民署屏東專勤隊突襲逮10失聯移工

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊獲報，多處建築工地有非法移工，經多日埋伏蒐證，由隊上皮膚較黝黑的隊員喬裝「做工的人」，會同屏東縣政府勞動暨青年發展處突襲查察，在3處工地查獲10名失聯移工帶回偵辦，並追查非法雇主及仲介，函送勞政機關究辦。

疫情趨緩，移民署近來加強非法移工查察。據了解，新冠疫情緊繃時，多國關閉國門，非法移工因無法順利遣返，一度擠爆收容所。當時不少工廠放無薪假，還有移工趁機打黑工，因疫情緩和各國重啟國境，移民署已展開大動作查察。

屏東查緝隊獲報，屏東市及南州有3處建築工地僱用非法移工，連日埋伏蒐證，利用工地午休期間，由查緝人員頭戴工程帽，喬裝成工人突襲。工地移工當時正要開始釘模版，發現查緝人員進到工地當場愣住，還辯稱：「是合法的。」查緝人員逐一查證身分，最後帶回10名失聯移工，依法查處收容。

屏東縣專勤隊代理隊長楊曙東呼籲民眾，切勿僱用身分不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。民眾若發現不法情事，可撥打屏東縣專勤隊電話08-7662250檢舉。

屏東縣專勤隊喬裝成「做工的人」，在3處工地查獲10名失聯移工帶回偵辦。圖／屏東專勤隊提供
屏東縣專勤隊喬裝成「做工的人」，在3處工地查獲10名失聯移工帶回偵辦。圖／屏東專勤隊提供

屏東縣政府 移工 移民署

延伸閱讀

失聯移工騎車違規 遭警攔查還起獲毒品法辦

家事移工薪水漲定了 擬調高至月薪2萬

失聯移工自首 想找回6年前醫院早產拋棄的兒子一起返鄉

移工組車隊秀炫車 移民署破非法改裝集團

相關新聞

喬裝「做工的人」 移民署屏東專勤隊突襲逮10失聯移工

移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊獲報，多處建築工地有非法移工，經多日埋伏蒐證，由隊上皮膚較黝黑的隊員喬裝「做工的人」，會同...

影／BMW龜速爬坡撞桿才停 毒蟲駕駛臀邊發現海洛因針筒

1輛BMW轎車前天在台北基督書院旁，詭異朝向T字型路底龜速緩行，速度慢到連行人徒步路過都比車快，周邊車輛也紛紛超越不想再...

癌末藥頭攜洗腎胞弟販毒求生 雄警瓦解集團帶回14人

50歲黃姓男子罹患大腸癌末期，卻藉病況掩飾販毒，收入拿來支付高額醫藥費。高雄市警局少年隊布線蒐證半年，日前趁黃男外出時到...

失聯移工騎車違規 遭警攔查還起獲毒品法辦

25歲外籍黎姓勞工，昨天深夜11點多騎機車行經中西區北門路與民族路口，士未依規定兩段式左轉，巡邏員警發現將他攔下盤查告發...

這情緒太滿！情侶吵架竟互撂人助陣 警還查到槍、毒

高雄18歲許姓男子昨天清晨開車載著女友出遊，兩人因口角，在湖內區環球路一間宮廟前下車理論，還找來10多名友人助陣，因聲音...

駕駛帶槍 連毀6車又撞樹 辯吃藥忘光

卅五歲陳姓男子前天深夜開車在台北市街頭左搖右晃，沿途與六輛汽、機車擦撞，造成兩名機車騎士受傷，陳一路肇逃，最後自撞台灣大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。