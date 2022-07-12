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影／BMW龜速爬坡撞桿才停 毒蟲駕駛臀邊發現海洛因針筒
1輛BMW轎車前天在台北基督書院旁，詭異朝向T字型路底龜速緩行，速度慢到連行人徒步路過都比車快，周邊車輛也紛紛超越不想再等它，最後BMW撞上交通標誌桿停下。警察和救護車趕抵，55歲宮姓男子恍惚癱在駕駛座，屁股旁被找到海洛因注射針筒。
淡水警分局竹圍派出所前天下午3時許，獲報淡水區自立、自強路口發生車禍、男性駕駛坐在車內一動一不動。
這座山頭位於新北市淡水區、台北市北投區交界，俗稱關渡埔頂。員警和救護人員趕抵，發現轎車撞上路底交通號誌桿，連忙先確認駕駛仍有呼吸，懷疑他疲勞駕駛精神不濟自撞，稍後卻在椅子上找到1支使用過的注射針筒。
55歲宮姓男子被扶下車，全身沒有明顯傷勢，卻又一屁股癱坐在路旁地上昏昏欲睡，對事發經過無法清楚表達，後來被員警問到針筒，有吸毒前科的宮男於是坦承，數日前曾坐在車內注射海洛因毒品。
警方將宮男帶回派出所，針筒檢驗呈現毒品陽性反應，調閱監視器則發現他駕車沿自立路直行，到達自強路口時停下，直行已無路可走，車卻未轉彎，而以超慢速度緩進，大約10公尺距離花費1分多鐘，迎面撞上標誌桿停下。
由於注射海洛因會先有「欣快感」，接著開始嗜睡，起效通常很快而藥效持續數小時。員警懷疑他開車到路口時，已經睡著，腳掌鬆開油門踏板，檔位維持在前進檔，因此在微上坡路段緩進。
但無法確認開車時注射毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例函送士林地檢署偵辦。
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