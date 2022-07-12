癌末藥頭攜洗腎胞弟販毒求生 雄警瓦解集團帶回14人

50歲黃姓男子罹患大腸癌末期，卻藉病況掩飾販毒，收入拿來支付高額醫藥費。高雄市警局少年隊布線蒐證半年，日前趁黃男外出時到他住家逮人，查扣安非他命10包、海洛因4包，帶回黃男販毒集團等14人，黃的胞弟也在成員之內，兄弟倆1個癌末、1個洗腎，儘管病入膏肓仍持續販毒，讓警方搖頭。

高雄市少年隊今年2月偵辦一起毒品案，之後向上溯源，掌握住在小港區的黃男涉嫌販毒，歷經近半年布線蒐證，上周聯合鼓山、前鎮、岡山、林園等分局共組專案小組，兵分10路至黃男及同夥、藥腳等住處收所，趁黃男準備外出時，一舉將他逮捕。

警方在黃男等人屋內查獲安非他命10包、海洛因4包、磅秤1台、帳冊6本、4萬3000元等證物，總共帶回14人訊問。其中除黃男罹癌外，他的胞弟也因糖尿病，每周都要定期到院洗腎，兄弟兩病入膏肓，仍倚靠販毒為業，讓承辦員警搖頭。

警方調查，黃男因罹患腸癌末期，便以病況當掩護，藉著行動不便，讓同夥、藥腳以「探病」等理由登門買毒，在由藥腳外送至其他毒蟲手中，原以為可以躲避警方追緝，但警方鍥而不捨向上溯源，最後一舉瓦解黃男為首的販毒集團。