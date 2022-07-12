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失聯移工騎車違規 遭警攔查還起獲毒品法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

25歲外籍黎姓勞工，昨天深夜11點多騎機車行經中西區北門路與民族路口，士未依規定兩段式左轉，巡邏員警發現將他攔下盤查告發罰單，意外查出失聯逃逸移工，起出毒品安非他命。警詢後依毒品罪嫌法辦，並解送移民署台南市專勤隊收容。

台南市警二分局博愛所所長陳柏文，昨晚11點多率員巡邏時，在中西區北門路與民矇混族路口發現機車騎士未依規定兩段式左轉，且行車速度甚快，尾隨至下個路口實施攔停檢查。

黎姓男騎士一開口才知為外籍移工，在警方查證身分時，他以未帶證件為由而出示手機內拍下他人護照企圖來矇混。

警方一眼認出照片非本人，當場識破，他支吾其詞無法應對時，警方又在機車置物箱內發現一包膠膠袋內裝有白色未研磨塊狀物品及吸食器1支。

白色塊狀物重3.5公克，尿液均呈現第二級毒品安非他命陽性反應，且黎為失聯逃逸移工，警詢後依涉嫌毒品罪嫌法辦，續解送移民署臺南市專勤隊收容；另無照駕駛及未兩段式左轉違規項目也依「道路交通管理處罰條例」舉發開罰。

據了解，黎姓外籍移工去年2月申請來台工作，僅在安南區工作3個月即逃逸失聯並經雇主通報在案。昨晚因與朋友出遊而商借友人機車騎乘，不料因違規轉彎為警攔查法辦。

黎姓外籍移工涉嫌持有安非他命被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
黎姓外籍移工涉嫌持有安非他命被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
黎姓外籍移工（右）涉嫌持有安非他命被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
黎姓外籍移工（右）涉嫌持有安非他命被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 移工 移民署

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