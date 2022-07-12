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這情緒太滿！情侶吵架竟互撂人助陣 警還查到槍、毒

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄18歲許姓男子昨天清晨開車載著女友出遊，兩人因口角，在湖內區環球路一間宮廟前下車理論，還找來10多名友人助陣，因聲音吵雜，附近民眾報警；警方到場時，人已散去，只剩許男與他女友，隨後警方又在車內搜出改造手槍、子彈及毒品，警詢後，將他依違反槍砲彈藥管制條例案、毒品罪移送。

7月11日清晨4時許，許男開車載者女友，因兩人發生口角，行經環球路一間宮廟前，雙方下車理論，還找來10多名友人助陣，因聲音吵雜，附近有居民向湖內警分局報案。

警方獲報後，立即派檢一甲派出所、湖街派出所兩所的警力前往，到場時，其他人已散去，只剩下許男與女友兩人，問及聚眾原因，許僅表示，是情侶間發生口角，殊不知吵架聲音太大引來警方注意。

事後警方搜索許男駕駛的車輛，當場查獲1把改造手槍、1顆子彈及愷他命毒品，但他卻無法交代這些違禁品的來源，還辯稱，槍是別人的；警詢後，將他依違反槍砲彈藥管制條例案、毒品罪移送。

高雄18歲許姓男子昨天清晨開車載著女友出遊，兩人因口角，警到場在他車內搜出改造手槍、子彈及毒品，警詢後將他依法函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄18歲許姓男子昨天清晨開車載著女友出遊，兩人因口角，警到場在他車內搜出改造手槍、子彈及毒品，警詢後將他依法函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄18歲許姓男子昨天清晨開車載著女友出遊，兩人因口角，警到場在他車內搜出改造手槍、子彈及毒品，警詢後將他依法函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄18歲許姓男子昨天清晨開車載著女友出遊，兩人因口角，警到場在他車內搜出改造手槍、子彈及毒品，警詢後將他依法函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄18歲許姓男子昨天清晨開車載著女友出遊，兩人因口角，警到場在他車內搜出改造手槍、子彈及毒品，警詢後將他依法函送。記者陳弘逸／翻攝
高雄18歲許姓男子昨天清晨開車載著女友出遊，兩人因口角，警到場在他車內搜出改造手槍、子彈及毒品，警詢後將他依法函送。記者陳弘逸／翻攝

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