假警察真搶劫 台中警方逮兄弟檔送辦

尤姓男子及哥哥利用網路社群軟體發布徵求車手，與被害人相約公園見面時，再假扮警察趁機搶奪財物，22歲張姓男子日前遭搶報案，警方以車追人逮捕尤姓兄弟，依法送辦。

台中市清水警分局今天表示，9日晚間，張姓男子在台中市沙鹿區青山公園，遭2名男子搶奪新台幣1000多元以及2枚金戒指，歹徒行搶後騎機車逃逸。

警方透過監視器，靠著歹徒犯案的機車車號循線逮人，日前拘提18歲尤男到案，警方突破尤男心房後，他坦承另名嫌疑人為他的哥哥，警方一併將23歲尤男拘提到案。

警方調查，尤姓兄弟供稱，利用年輕人想輕鬆賺取高薪的心態，在網路社群軟體發布訊息徵求車手，與被害人見面時，再假扮警察搶奪被害人財物，全案訊後，依法移送台中地檢署偵辦。