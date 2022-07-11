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影/反恐脅持人質營救逼真 桃警：實境演練防選舉暴力
桃園市警局因應今年底五合一選舉工作，今天在平鎮區自來水廠廠區進行反恐作戰及人質挾持營救實境演練，特勤員警荷槍演練營救人質行動，現場槍聲及震撼彈爆破聲過程逼真，副局長蔡鴻義表示，演練提升反恐戰技，展現警方反恐戰術及重大治安案件應變處理能量。
市警局保安大隊特勤中隊及平鎮分局警力，在自來水廠空曠廠區進行反恐作戰及人質挾持營救實境演練，模擬給水廠遭恐怖份子氰化物攻擊及脅持人質，警方展開營救人質、搜捕暴徒攻堅行動。
特勤人員利用攀降、戰術，向歹徒所在廠房，投擲震撼彈及空包彈射擊，模擬攻堅及營救人質，演練警方融合各項戰術、戰技，順利救出人質，演練槍聲及震撼彈爆破聲大作逼真。
蔡鴻義表示，因應年底五合一選舉工作，市警局在今上午，演練人質營救、搜捕暴徒攻堅行動，透過貼近實際勤務狀況，提升桃警的反恐戰術、戰技和應變能力，展現警方強勢執法決心。
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