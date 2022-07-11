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恍惚男攜槍彈上路沿路毀7車不甩 直撞到台大路樹才停下
35歲陳姓男子開車從基隆開著國道一號到內湖發生7次車禍，最後直到自撞台灣大學門口路樹才停止，轄區警方大安分局員警趕到現場，陳男辯稱吃了安眠藥，但警方懷疑他毒駕，另在他車上找到槍彈，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪、肇事逃逸罪嫌送辦。
警方表示，陳男昨天晚上要從基隆開車回到三重住家，沿途經過國道一號到內湖往復興南路、辛亥路口為止，共發生7次車禍，造成7輛車毀損及1人輕傷，一路沒停，神情恍惚的陳男開車直到自撞台灣大學門口路樹停下。
台大駐警隊見狀通報大安警分局，警方上前盤查時，陳辯稱時用安眠藥，過程中員警另發現在陳男駕駛車輛的副駕駛座放置了改造手槍1把、彈匣1個、子彈3顆，隨即當場將她逮捕。
陳男辯稱對於車上放置的改造手槍完全不知情，另外陳男是否涉及毒駕，警方依法採集尿液送驗。警詢後先依槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪、肇事逃逸罪嫌送辦。
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