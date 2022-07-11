快訊

陳時中選北市「下任指揮官誰來當？」 莊人祥回應了

柯文哲宣布：正式提名高虹安參選新竹市長

2例20多歲男性染疫亡 青少年敗血症加護病房觀察中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恍惚男攜槍彈上路沿路毀7車不甩 直撞到台大路樹才停下

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

35歲陳姓男子開車從基隆開著國道一號到內湖發生7次車禍，最後直到自撞台灣大學門口路樹才停止，轄區警方大安分局員警趕到現場，陳男辯稱吃了安眠藥，但警方懷疑他毒駕，另在他車上找到槍彈，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪、肇事逃逸罪嫌送辦。

警方表示，陳男昨天晚上要從基隆開車回到三重住家，沿途經過國道一號到內湖往復興南路、辛亥路口為止，共發生7次車禍，造成7輛車毀損及1人輕傷，一路沒停，神情恍惚的陳男開車直到自撞台灣大學門口路樹停下。

台大駐警隊見狀通報大安警分局，警方上前盤查時，陳辯稱時用安眠藥，過程中員警另發現在陳男駕駛車輛的副駕駛座放置了改造手槍1把、彈匣1個、子彈3顆，隨即當場將她逮捕。

陳男辯稱對於車上放置的改造手槍完全不知情，另外陳男是否涉及毒駕，警方依法採集尿液送驗。警詢後先依槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪、肇事逃逸罪嫌送辦。

精神恍惚的陳男開車連造成7次車禍，自撞台大門口路樹才停下。記者邱奕能／翻攝
精神恍惚的陳男開車連造成7次車禍，自撞台大門口路樹才停下。記者邱奕能／翻攝

國道 基隆 毒駕

延伸閱讀

桃園大貨車撞斷天主堂外路樹 2女騎士衰遭壓傷1送醫

台東自小客車自撞號誌牌及路樹 駕駛傷重不治

嘉義市午後暴雨 傳路樹倒塌、號誌失靈

預防路樹倒塌 北市4.8萬棵行道樹啟動專業普查

相關新聞

恍惚男攜槍彈上路沿路毀7車不甩 直撞到台大路樹才停下

35歲陳姓男子開車從基隆開著國道一號到內湖發生7次車禍，最後直到自撞台灣大學門口路樹才停止，轄區警方大安分局員警趕到現場...

通緝犯口罩沒戴好被盤查 撂話「跑就是龜兒子」後狂奔

43歲的毒品通緝犯張姓男子在萬華區超商購物被萬華警分局員警盤查，張男口袋中注射針筒，沒想到當警方提問下，張男說出「跑就是...

搶先公布確診人數及疫苗抵台日期 周玉蔻不起訴確定

名嘴周玉蔻在去年5月中旬全國疫情風聲鶴唳的三級警戒期間，於個人臉書上搶先中央流行疫情指揮中心公布確診人數，並預告疫苗抵台...

下車受檢K盤掉下來 高雄毒蟲尷尬望警「我剛吸完」

高雄25歲張姓男子在車上拉K，前天深夜0時許被警方攔查，張男配合下車，沒料口袋裡的K盤哐啷掉在地上，員警和張面面相覷。張...

英男不捨女友 桃機出境又潛入

英國籍男子哈特三年前為愛來台，和女友同住，因疫情趨緩，加上展延簽證時間到期，前天原從桃機搭機要回國，已出境至管制區，卻又...

影／英男出境在管制區未登機 竟拆百葉窗爬離桃機

一名英國籍男性旅客昨天完成出境手續到桃園機場二航廈管制區內等候登機，疑似是因為女性友人在高雄，竟然從二航廈走到一航廈的吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。